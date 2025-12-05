В Сингапуре завершились чемпионат и первенство мира по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. В соревнованиях приняла участие сборная России в составе 16 человек.

Лучший результат в дисциплине «слайды» показала спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина, воспитанница тренера Анастасии Кукушкиной. Она успешно дошла до финала и в результате стала победительницей чемпионата мира

В дисциплине «фристайл-слалом скоростной» Анна Кукушкина заняла 8-е место, во фристайл-слаломе стала 6-й, в трюковой дисциплине была 5-й.

Еще одна спортсменка из Самарской области, Екатерина Кукушкина, выступила в соревнованиях первенства мира среди юниорок. Ее лучший результат - 15-е место в скоростном фристайле-слаломе.

Фото: минспорта СО