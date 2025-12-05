Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»

В пятницу, 5 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Самарской области.

Во время прямой линии к губернатору обратилась мама участника СВО, которая подняла важный социальный вопрос, требующий немедленного внимания и решений – отказ в использовании карт «Zа Победу» в коммерческом транспорте.

«Ситуация недопустимая, мы компенсируем всем транспортным компаниям выпадающие доходы, – отметил глава региона. - Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, – сказал губернатор и поручил главе Минтранса Артуру Абдрашитову создать горячую линию для оперативного решения этого вопроса.

Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции. Она дает возможность бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, метрополитене и пригородных поездах в пределах региона.

Фото пресс-служба правительства Самарской области