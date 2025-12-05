В Алексеевском районе горел жилой дом, огонь охватил 70 квадратных метров

Сегодня утром в селе Антоновка Алексеевского района произошел пожар, о чем в 06:50 в пожарно-спасательную часть № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение.

На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул на двух пожарных автомобилях-автоцистернах.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом общей площадью 70 квадратных метров. В связи с тем, что сохранялась угроза распространения огня на близлежащие постройки и дома, диспетчером к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства территориальной противопожарной службы.

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев, уже в 07:15 зафиксирована локализация пожара, а еще через 20 минут – ликвидация открытого горения. В 11:10 объявлена полная ликвидация пожара.

На тушение было подано 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В тушении пожара задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"