Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы

Сотрудниками полиции разыскивается 15-летний житель села Орловка Кошкинского района Самарской области.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см., волосы короткие темно-русые.

Особые приметы – косоглазие левого глаза.

Был одет в рубашку с длинным рукавом черного цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки демисезонные серо-зеленого цвета на шнурках, куртка демисезонная зеленого цвета с капюшоном.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в Отдел МВД России по Кошкинскому району по телефону: 8 (846)502-21-35,