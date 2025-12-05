Я нашел ошибку
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре

119
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.

В рамках просветительской программы Волжских сезонов Илзе Лиепа представила два проекта.
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.

Спектакль покорил сердца юных зрителей. К своему первому посещению театра ребята готовились - просветительские уроки в школах провели волонтеры - студенты педагогических колледжей и вузов Самары.

"Эти сказки стали для меня олицетворением воспоминаний из детства, тех моментов, когда я приходила в Большой театр. Эти воспоминания ожили в сказках тенями, запахами, ощущениями. Мне всегда хотелось, чтобы через сказки, дети открывали для себя театр. Я благодарна Самарскому хореографическому училищу за то, что они прониклись этой идеей, за то что сегодня на сцене оживали эти истории", - рассказала Илзе Марисовна Лиепа.

А вечером народная артистка Российской Федерации Илзе Лиепа представила уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский». Зрители совершили путешествие по увлекательным страницам биографии великого композитора, история трех знаменитых балетов “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик”.

В основе сюжета малоизвестные даже профессионалам письма и воспоминания близких о творческих терзаниях композитора и его работе с балетмейстерами, артистами, поисках в жанре балета. В спектакле-концерте приняли участие премьеры и солисты ведущих российских театров: заслуженная артистка РФ, прима-балерина Евгения Образцова и первый солист Клим Ефимов (Большой тетра); премьер Иван Зайцев (Михайловский театр), ведущая солистка Ольга Сизых (МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) и другие прекрасные артисты.

«Наш регион и Благотворительный фонд содействия развития хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» связывает крепкая творческая дружба. Я благодарю Илзу Марисовну, коллег за преданность своему призванию и неиссякаемую энергию, которая позволяет воплощать такие интересные творческие инициативы ", - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина

Мероприятия прошли в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны», реализуемого Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
05 декабря 2025, 17:47
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.  Экология
58
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
05 декабря 2025, 17:32
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации... Общество
96
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
05 декабря 2025, 17:02
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств,... Общество
142
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
58
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
246
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
170
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
216
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
224
