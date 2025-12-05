«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре

В рамках просветительской программы Волжских сезонов Илзе Лиепа представила два проекта.

Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.

Спектакль покорил сердца юных зрителей. К своему первому посещению театра ребята готовились - просветительские уроки в школах провели волонтеры - студенты педагогических колледжей и вузов Самары.

"Эти сказки стали для меня олицетворением воспоминаний из детства, тех моментов, когда я приходила в Большой театр. Эти воспоминания ожили в сказках тенями, запахами, ощущениями. Мне всегда хотелось, чтобы через сказки, дети открывали для себя театр. Я благодарна Самарскому хореографическому училищу за то, что они прониклись этой идеей, за то что сегодня на сцене оживали эти истории", - рассказала Илзе Марисовна Лиепа.

А вечером народная артистка Российской Федерации Илзе Лиепа представила уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский». Зрители совершили путешествие по увлекательным страницам биографии великого композитора, история трех знаменитых балетов “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик”.

В основе сюжета малоизвестные даже профессионалам письма и воспоминания близких о творческих терзаниях композитора и его работе с балетмейстерами, артистами, поисках в жанре балета. В спектакле-концерте приняли участие премьеры и солисты ведущих российских театров: заслуженная артистка РФ, прима-балерина Евгения Образцова и первый солист Клим Ефимов (Большой тетра); премьер Иван Зайцев (Михайловский театр), ведущая солистка Ольга Сизых (МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) и другие прекрасные артисты.

«Наш регион и Благотворительный фонд содействия развития хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» связывает крепкая творческая дружба. Я благодарю Илзу Марисовну, коллег за преданность своему призванию и неиссякаемую энергию, которая позволяет воплощать такие интересные творческие инициативы ", - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина

Мероприятия прошли в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны», реализуемого Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО