Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО». Она много лет развивает фестиваль «Том Сойер Фест», объединяющий 65 команд в 89 городах. Совместно с волонтёрами восстановлено более 250 исторических зданий, появились новые общественные пространства, вокруг проектов формируются городские сообщества.

Фонд «Наследие» создан активистами фестиваля в 2015 году. Он принимает пожертвования граждан и компаний и направляет их на конкретные задачи: ремонт кровель, восстановление наличников и дверей, замену окон, оплату работы мастеров и закупку материалов. Такой формат позволяет поддерживать инициативы там, где уже есть проверенные координаторы и волонтёры, без открытия отдельных НКО в каждом городе.

Движение даёт волонтёрам понятный маршрут роста. Команды получают методическую поддержку, учатся работать с собственниками и подрядчиками, запускают локальные проекты по сохранению исторической среды. Результаты реставраций становятся точками притяжения для жителей и гостей региона.

Номинация «Лидер НКО» отмечает руководителей с выдающимися управленческими результатами и вкладом в развитие гражданского общества. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется Росмолодёжью и экосистемой Добро.рф в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Проект запущен в 2020 году по инициативе волонтёров, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Благотворительный фонд фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»