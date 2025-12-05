Я нашел ошибку
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».

Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО». Она много лет развивает фестиваль «Том Сойер Фест», объединяющий 65 команд в 89 городах. Совместно с волонтёрами восстановлено более 250 исторических зданий, появились новые общественные пространства, вокруг проектов формируются городские сообщества.
Фонд «Наследие» создан активистами фестиваля в 2015 году. Он принимает пожертвования граждан и компаний и направляет их на конкретные задачи: ремонт кровель, восстановление наличников и дверей, замену окон, оплату работы мастеров и закупку материалов. Такой формат позволяет поддерживать инициативы там, где уже есть проверенные координаторы и волонтёры, без открытия отдельных НКО в каждом городе.
Движение даёт волонтёрам понятный маршрут роста. Команды получают методическую поддержку, учатся работать с собственниками и подрядчиками, запускают локальные проекты по сохранению исторической среды. Результаты реставраций становятся точками притяжения для жителей и гостей региона.
Номинация «Лидер НКО» отмечает руководителей с выдающимися управленческими результатами и вкладом в развитие гражданского общества. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется Росмолодёжью и экосистемой Добро.рф в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Проект запущен в 2020 году по инициативе волонтёров, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото: Благотворительный фонд фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

