Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.

В Самаре приближается к финишной прямой серия прямых эфиров глав районов. 2 декабря на связь с жителями вышел глава Кировского района Игорь Рудаков. Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов. Также глава района коснулся темы жилищно-коммунального хозяйства, запуска отопительного сезона 2025-2026 и переселения из аварийного жилья.

Отдельное внимание во время прямого эфира Игорь Рудаков уделил работе по развитию территорий. Две несмежных локации жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров участвуют в программе комплексного развития территорий. Заключен контракт с подрядной организацией, которая взяла на себя обязательства по сносу и расселению жителей домов в границах указанных улиц с последующей застройкой жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры.

Перед началом эфира жители направили порядка 30 вопросов на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Более 40 вопросов поступило в комментариях в ходе «прямой линии», ещё 5 вопросов прислали жители в формате аудио- и видеосообщений. Так, родители учащихся школы № 162 попросили привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к школе. Игорь Рудаков рассказал, что ранее в школе был выполнен капремонт, приведена в порядок прилегающая территория, обустроено футбольное поле.

«Замечание абсолютно справедливо, поэтому следующий вопрос, который нам предстоит решить, – приведение в порядок территории напротив центрального входа в учреждение, – отметил Игорь Рудаков. – Так как при межевании и постановке на кадастр территорий эта локация была размежевана под многоквартирные дома, без разрешения жителей этот пустырь привести в порядок невозможно. Сейчас работаем в этом направлении, в числе прочего предложили жителям рассмотреть вариант участия в одной из действующих программ благоустройства», – поделился Игорь Рудаков.

Следующий прямой эфир ВКонтакте станет завершающим в осенне-зимней серии эфиров, его проведет глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов 7 декабря в 18:00. Напомним, прямые эфиры глав администраций районов Самары доступны в записи на их страницах в соцсети ВКонтакте, а также на страницах администраций районов и администрации Самары.

 

Фото:  пресс-служба администрация Самары

Теги: Самара

