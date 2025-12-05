Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире

В Самаре приближается к финишной прямой серия прямых эфиров глав районов. 2 декабря на связь с жителями вышел глава Кировского района Игорь Рудаков. Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов. Также глава района коснулся темы жилищно-коммунального хозяйства, запуска отопительного сезона 2025-2026 и переселения из аварийного жилья.



Отдельное внимание во время прямого эфира Игорь Рудаков уделил работе по развитию территорий. Две несмежных локации жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров участвуют в программе комплексного развития территорий. Заключен контракт с подрядной организацией, которая взяла на себя обязательства по сносу и расселению жителей домов в границах указанных улиц с последующей застройкой жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры.



Перед началом эфира жители направили порядка 30 вопросов на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Более 40 вопросов поступило в комментариях в ходе «прямой линии», ещё 5 вопросов прислали жители в формате аудио- и видеосообщений. Так, родители учащихся школы № 162 попросили привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к школе. Игорь Рудаков рассказал, что ранее в школе был выполнен капремонт, приведена в порядок прилегающая территория, обустроено футбольное поле.



«Замечание абсолютно справедливо, поэтому следующий вопрос, который нам предстоит решить, – приведение в порядок территории напротив центрального входа в учреждение, – отметил Игорь Рудаков. – Так как при межевании и постановке на кадастр территорий эта локация была размежевана под многоквартирные дома, без разрешения жителей этот пустырь привести в порядок невозможно. Сейчас работаем в этом направлении, в числе прочего предложили жителям рассмотреть вариант участия в одной из действующих программ благоустройства», – поделился Игорь Рудаков.



Следующий прямой эфир ВКонтакте станет завершающим в осенне-зимней серии эфиров, его проведет глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов 7 декабря в 18:00. Напомним, прямые эфиры глав администраций районов Самары доступны в записи на их страницах в соцсети ВКонтакте, а также на страницах администраций районов и администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрация Самары