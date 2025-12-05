Вячеслав Федорищев: в Самарской области будем вводить 100 спортивных объектов ежегодно

Во время прямой линии несколько вопросов губернатору Вячеславу Федорищеву жители Самарской области задали на тему развития спорта, причем по разным направлениям. Их интересовало развитие инфраструктуры, поддержка массового и профессионального спорта, развитие фиджитал-спорта и многое другое.

Глава региона рассказал о региональной программе «Мастер Спорта», которая действует с 2024 года.

«Мы попытались все элементы спортивной жизни в одной программе уместить. Она должна дополнительно развивать нашу спортивную инфраструктуру. В «Мастер Спорта» в первую очередь вошли финансовые возможности для системного поднятия уровня достатка тренеров. Это очень важно, потому что тренер – основополагающая единица в спортивной жизни как юного спортсмена, так и более взрослого. Расширили финансовые возможности для федераций в участии в региональных и российских соревнованиях, а также поставили себе задачу вводить в год не менее 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, — отметил Вячеслав Федорищев. — В этом году у нас в целом год был окрашен спортом. Мы принимали Международный форум «Россия – спортивная держава».

К главе региона обратились ветераны СВО и попросили оказать содействие в организации фиджитал-центра на турбазе для ветеранов СВО.

Вячеслав Федорищев просьбу поддержал и отметил, что минспортом Самарской области разрабатывается программа по созданию фиджитал-центров. «Я поставил задачу спорту, чтобы 20 фиджитал-центров у нас было создано в течение ближайших 4 лет на территории Самарской области», — сказал губернатор. Министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской даны соответствующие поручения.

Ветеран СВО Сергей Шамин задал вопрос о возможности занятий плаванием с тренером. В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелые ранения, после которых ему провели ампутацию верхних и нижних конечностей. Вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Житель Тольятти попросил отремонтировать старую спортивную площадку, которая давно находится в ненадлежащем состоянии. Глава региона отметил, что эта площадка будет отремонтирована уже в следующем году.

«Задача — к 2029 году восстановить и реконструировать имеющиеся спортивные объекты. Мы будем развивать эту инфраструктуру, продолжать создавать спортивные площадки в доступности с тем, чтобы у ребят во всех районах была возможность заниматься спортом вне зависимости от того, они в крупном городе живут или в маленьком. А профессиональные команды будем усиливать партнерами, чтобы они имели финансовые возможности продолжать содержать большое количество школ», - рассказал губернатор.

