Вячеслав Федорищев: в Самарской области будем вводить 100 спортивных объектов ежегодно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев: в Самарской области будем вводить 100 спортивных объектов ежегодно

163
Во время прямой линии несколько вопросов Вячеславу Федорищеву жители Самарской области задали на тему развития спорта, причем по разным направлениям.

Во время прямой линии несколько вопросов губернатору Вячеславу Федорищеву жители Самарской области задали на тему развития спорта, причем по разным направлениям. Их интересовало развитие инфраструктуры, поддержка массового и профессионального спорта, развитие фиджитал-спорта и многое другое.

Глава региона рассказал о региональной программе «Мастер Спорта», которая действует с 2024 года.
«Мы попытались все элементы спортивной жизни в одной программе уместить. Она должна дополнительно развивать нашу спортивную инфраструктуру. В «Мастер Спорта» в первую очередь вошли финансовые возможности для системного поднятия уровня достатка тренеров. Это очень важно, потому что тренер – основополагающая единица в спортивной жизни как юного спортсмена, так и более взрослого. Расширили финансовые возможности для федераций в участии в региональных и российских соревнованиях, а также поставили себе задачу вводить в год не менее 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, — отметил Вячеслав Федорищев. — В этом году у нас в целом год был окрашен спортом. Мы принимали Международный форум «Россия – спортивная держава».

К главе региона обратились ветераны СВО и попросили оказать содействие в организации фиджитал-центра на турбазе для ветеранов СВО.

Вячеслав Федорищев просьбу поддержал и отметил, что минспортом Самарской области разрабатывается программа по созданию фиджитал-центров. «Я поставил задачу спорту, чтобы 20 фиджитал-центров у нас было создано в течение ближайших 4 лет на территории Самарской области», — сказал губернатор. Министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской даны соответствующие поручения. 

Ветеран СВО Сергей Шамин задал вопрос о возможности занятий плаванием с тренером. В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелые ранения, после которых ему провели ампутацию верхних и нижних конечностей. Вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Житель Тольятти попросил отремонтировать старую спортивную площадку, которая давно находится в ненадлежащем состоянии. Глава региона отметил, что эта площадка будет отремонтирована уже в следующем году. 

«Задача — к 2029 году восстановить и реконструировать имеющиеся спортивные объекты. Мы будем развивать эту инфраструктуру, продолжать создавать спортивные площадки в доступности с тем, чтобы у ребят во всех районах была возможность заниматься спортом вне зависимости от того, они в крупном городе живут или в маленьком. А профессиональные команды будем усиливать партнерами, чтобы они имели финансовые возможности продолжать содержать большое количество школ», - рассказал губернатор.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
05 декабря 2025, 18:21
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора. Политика
27
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
05 декабря 2025, 17:47
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.  Экология
115
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
05 декабря 2025, 17:32
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации... Общество
121
В центре внимания
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
58
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
246
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
170
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
216
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
224
Весь список