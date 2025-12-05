Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов

168
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Камышлинскую центральную районную больницу поставлено 8 современных электрокардиографов. Три 12-канальных аппарата поступили в терапевтическое отделение и неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной диагностики. Еще пять новых электрокардиографов размещены в кабинете врача-кардиолога и фельдшерско-акушерских пунктах района.

Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.

"Обновление кардиологического оборудования – важная стратегическая задача для сельской медицины, так как позволяет повысить качество диагностики, – подчеркнул главный врач Камышлинской больницы Масхут Хакимов, – Для фельдшерско-акушерских пунктов важна портативность оборудования – это позволяет провести экспресс-диагностику при первых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, выявить острые состояния в течение первых минут после обращения пациента"

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлено 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
05 декабря 2025, 16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах... Здравоохранение
142
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
05 декабря 2025, 15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.   Здравоохранение
176
04 декабря 2025, 22:45
Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов
Отдельно специалист выделила пользу клетчатки и пектинов, содержащихся в мандаринах. Они улучшают пищеварение, способствуют выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов, а главное — снижают уровень холестерина и сахара в крови.
04 декабря 2025, 22:45
Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов
Отдельно специалист выделила пользу клетчатки и пектинов, содержащихся в мандаринах. Они улучшают пищеварение, способствуют выведению из организма... Общество
390
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
148
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
168
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
179
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
205
В регионе работает
5 декабря 2025  11:07
В регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
256
самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
5 декабря 2025  09:35
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
251
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
4 декабря 2025  15:59
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
527
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
3 декабря 2025  19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
1154
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
3 декабря 2025  19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
805
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
3 декабря 2025  09:35
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
642
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15675
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
58
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
246
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
170
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
216
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
224
