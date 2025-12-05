В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Камышлинскую центральную районную больницу поставлено 8 современных электрокардиографов. Три 12-канальных аппарата поступили в терапевтическое отделение и неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной диагностики. Еще пять новых электрокардиографов размещены в кабинете врача-кардиолога и фельдшерско-акушерских пунктах района.

Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.

"Обновление кардиологического оборудования – важная стратегическая задача для сельской медицины, так как позволяет повысить качество диагностики, – подчеркнул главный врач Камышлинской больницы Масхут Хакимов, – Для фельдшерско-акушерских пунктов важна портативность оборудования – это позволяет провести экспресс-диагностику при первых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, выявить острые состояния в течение первых минут после обращения пациента"

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлено 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО