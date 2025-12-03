Я нашел ошибку
Главные новости:
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»

СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) разработал новый уникальный обучающий продукт, — интерактивный трехмерный атлас «Лягушка». Он расширил линейку цифровых трехмерных атласов СамГМУ, включен в общий комплект для оснащения агротехнологических классов. Интерактивный 3D-атлас официально зарегистрирован как результат интеллектуальной деятельности (РИД). Свидетельство, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), подтверждает авторские права университета на разработку, что открывает возможности для его легального внедрения в образовательные учреждения и коммерческого использования.

Как и в других атласах комплекта, в 3D-модели лягушки детально проработаны все основные анатомические системы: скелет, мышечная система, нервная система, пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы. Программное обеспечение позволяет вращать модель, приближать и удалять ее, изучая объекты под любым углом. Для каждой анатомической структуры предусмотрено название на русском и латинском языках, а также краткое описание ее строения и функций.

В первую очередь, атлас «Лягушка» станет незаменимым помощником для учеников агроклассов, открывающихся по всей стране в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Однако, как отмечает руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра НТИ СамГМУ Айкуш Назарян, его образовательный потенциал гораздо шире. Он также отлично подойдет для уроков биологии в обычных школах при изучении земноводных, а также для занятий по зоологии, анатомии и физиологии в аграрных, ветеринарных и биологических вузах и колледжах.

«Запуск атласа «Лягушка» — это логичное продолжение нашей серии, — комментирует Айкуш Назарян. — это классический объект для изучения в курсе биологии и физиологии. Мы решили создать ее цифровой двойник, чтобы дать студентам и школьникам современную, удобную и, что важно, гуманную альтернативу традиционным методам обучения. Наша модель обладает высокой детализацией и полностью соответствует образовательным стандартам».

В ближайших планах разработчиков СамГМУ также создание интерактивных пособий для изучения анатомии собаки и свиньи, а также разработка ботанического атласа по растениям.

СамГМУ является одним из лидеров в создании современных образовательных комплексов с использованием 3D- и VR-технологий. Одной из самых известных разработок вуза совместно с компанией ООО «Развитие» является 3D-атлас анатомии человека «Пирогов», который используется более чем в 400 учреждениях России и в 17 странах мира.

Здравоохранение
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
3 декабря 2025  09:35
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
2 декабря 2025  16:23
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
885
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
2 декабря 2025  15:49
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
958
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
2 декабря 2025  12:54
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
857
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
2 декабря 2025  12:18
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
805
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье
2 декабря 2025  12:07
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье
812
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
1 декабря 2025  20:22
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
1585
Повысить мобильность и эффективность оказания неотложной медицинской помощи в Шигонском районе удалось благодаря мероприятиям национального проекта.
1 декабря 2025  16:47
Шигонская больница за 5 лет получила 13 автомобилей, в том числе в этом году — «ГАЗ «Соболь»
1552
За последнее десятилетие зафиксировано снижение первичной заболеваемости - на 33%. Это позволяет раньше начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни.
1 декабря 2025  16:39
Самарский врач: «Знание собственного ВИЧ-статуса – это вклад в здоровое будущее»
1620
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт
1 декабря 2025  13:37
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт
1432
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15668
В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
170
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
268
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
215
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
302
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
902
