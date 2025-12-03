СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) разработал новый уникальный обучающий продукт, — интерактивный трехмерный атлас «Лягушка». Он расширил линейку цифровых трехмерных атласов СамГМУ, включен в общий комплект для оснащения агротехнологических классов. Интерактивный 3D-атлас официально зарегистрирован как результат интеллектуальной деятельности (РИД). Свидетельство, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), подтверждает авторские права университета на разработку, что открывает возможности для его легального внедрения в образовательные учреждения и коммерческого использования.

Как и в других атласах комплекта, в 3D-модели лягушки детально проработаны все основные анатомические системы: скелет, мышечная система, нервная система, пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы. Программное обеспечение позволяет вращать модель, приближать и удалять ее, изучая объекты под любым углом. Для каждой анатомической структуры предусмотрено название на русском и латинском языках, а также краткое описание ее строения и функций.

В первую очередь, атлас «Лягушка» станет незаменимым помощником для учеников агроклассов, открывающихся по всей стране в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Однако, как отмечает руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра НТИ СамГМУ Айкуш Назарян, его образовательный потенциал гораздо шире. Он также отлично подойдет для уроков биологии в обычных школах при изучении земноводных, а также для занятий по зоологии, анатомии и физиологии в аграрных, ветеринарных и биологических вузах и колледжах.

«Запуск атласа «Лягушка» — это логичное продолжение нашей серии, — комментирует Айкуш Назарян. — это классический объект для изучения в курсе биологии и физиологии. Мы решили создать ее цифровой двойник, чтобы дать студентам и школьникам современную, удобную и, что важно, гуманную альтернативу традиционным методам обучения. Наша модель обладает высокой детализацией и полностью соответствует образовательным стандартам».

В ближайших планах разработчиков СамГМУ также создание интерактивных пособий для изучения анатомии собаки и свиньи, а также разработка ботанического атласа по растениям.

СамГМУ является одним из лидеров в создании современных образовательных комплексов с использованием 3D- и VR-технологий. Одной из самых известных разработок вуза совместно с компанией ООО «Развитие» является 3D-атлас анатомии человека «Пирогов», который используется более чем в 400 учреждениях России и в 17 странах мира.