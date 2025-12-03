Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича

217
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в открытии постоянной экспозиции в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Этот проект реализован Бахрушинским театральным музеем совместно с самарским театром по федеральной программе «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры РФ. 

Выставка создана в рамках соглашения о стратегическом культурном сотрудничестве, подписанного генеральным директором Бахрушинского театрального музея Кристиной Трубиновой и главой региона Вячеславом Федорищевым.

«Для нас важно, когда культура является всеобъемлющей и позволяет лучше узнавать нашу историю, узнавать о тех великих подвигах, которые были совершены на территории Самарской области, подвигах творческих. Проект позволяет открыть новые страницы истории, причем делать это очень тонко, филигранно», - отметил глава региона и поблагодарил Кристину Трубинову, сотрудников Бахрушинского музея за сотрудничество и выразил уверенность, что оно продолжится в новых совместных проектах. Также он поблагодарил Министра культуры РФ Ольгу Любимову за поддержку культурной жизни регионов.

Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  

«Всех поздравляю с тем, что появился новый музей на нашей культурной карте. Уверен, что он будет востребованным, и если это будет так, то мы и в других наших культурных пространствах можем создавать такие пусть небольшие, но очень знаковые музеи», - сказал губернатор. 

«Новый музей театра» — один из ключевых проектов Бахрушинского театрального музея. Каждый год мы планируем расширять географию проекта на пять регионов. В 2025 году новые музеи уже появились в Кинешме, Ярославле и Сухуме, и сегодня к ним присоединяется музей Самарского театра оперы и балета. Для нас «Новый музей театра» — это наш вклад в развитие культурной инфраструктуры страны. Это дань уважения людям, которые сформировали и формируют традиции отечественного театра. Как крупнейший театральный музей в мире, мы стремимся создавать живые, динамичные и современные пространства, способные говорить с самым разным зрителем — от ребенка, впервые пришедшего в театр, до искушенного знатока, для которого важны детали и глубина контекста. Через историю одного театра мы раскрываем судьбу города и страны. Это особенно важно в те времена, когда культура должна стать источником стойкости и внутренней силы. Проект «Новый музей театра» объединяет прошлое и современность, наполняя наследие подлинным живым содержанием. Уверена, что новый музей в Самарском театре оперы и балета станет центром притяжения для всех, кто любит и ценит великое русское искусство», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозиция включает более 140 уникальных предметов из собрания Бахрушинского музея и фондов самарского театра оперы и балета. Представлены исторические фотографии города, эскизы костюмов и декораций, макеты спектаклей, афиши, программы, а также портреты артистов и режиссеров, чьи творческие судьбы были связаны с самарской сценой.

Особое место занимает раздел, посвященный годам Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал «запасной столицей» СССР, куда были эвакуированы правительство, дипломатический корпус и ведущие коллективы страны, включая Большой театр. 

Центральной темой экспозиции стала история создания и первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была завершена композитором в эвакуации. Впервые она была исполнена 5 марта 1942 года в Колонном фойе Дворца культуры имени В.В. Куйбышева оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Она прозвучала в Куйбышеве (с 1991 года Самара) как музыкальное воплощение стойкости, мужества и будущей победы. Отдельный раздел рассказывает о жизни композитора в эвакуации в Куйбышеве, о работе над его выдающимися произведениями и о том, как его наследие продолжает жить в современных постановках и на международных фестивалях, в том числе на фестивале «Шостакович. Над временем». 

Художественным образом, объединившим всю экспозицию, стала Волга – символ Самарской области и неотъемлемая часть российской культуры. Сквозь все пространство музея проходит ее незримое течение, создавая ощущение непрерывности времени и единства судеб. 

В экспозиции использованы современные мультимедийные технологии: видеоматериалы, архивные записи и звуковые инсталляции позволяют погрузиться в атмосферу театрального закулисья и пройти путь от основания театра до его современных достижений.

«Хочу поблагодарить руководство Бахрушинского театрального музея в лице генерального директора Кристины Трубиновой и Министерство культуры Российской Федерации, лично Ольгу Борисовну Любимову за оказанную нашему театру честь стать частью масштабного федерального проекта — «Новый музей театра». Мы благодарны за поддержку региональных культурных инициатив губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и министру культуры Самарской области Ирине Евгеньевне Калягиной. Для нас огромная радость и гордость, что в театре появился свой музей – та историческая летопись, которая служит источником вдохновения, опыта для новых поколений артистов и зрителей», - отметил художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы. А для юных посетителей будет реализован цикл творческих встреч «Мир театральных профессий».

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
03 декабря 2025, 16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое... Политика
220
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
01 декабря 2025, 20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют.  Политика
1575
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
01 декабря 2025, 19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области». Политика
1657
В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список