В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, на площади Славы в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Участники почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, чьи имена остались неизвестными. В церемонии приняли участие представители регионального правительства и администрации Самары, сотрудники промышленных предприятий, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений.

В этом году к церемонии в Самаре присоединились участники патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Среди них – ветераны боевых действий и испытатели авиационной техники, необходимой для выполнения боевых задач. В Самару прибыли десять Героев России, для которых эта поездка стала 147-й вахтой в рамках проекта.