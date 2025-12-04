Я нашел ошибку
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения

Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.

В Кошкинском районе завершается строительство офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково. Современные здания возводятся благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

«В селе Орловка проживает около 1200 человек. Открытие нового офиса врача общей практики позволит создать комфортные условия для работы медицинских специалистов и приёма пациентов. Здесь будут оборудованы смотровые и процедурные кабинеты, соответствующие современным стандартам», – рассказал главный врач Кошкинской центральной районной больницы Виталий Салманидин.

Более 250 жителей села Старое Мамыково будут получать помощь в современном ФАПе, укомплектованном необходимым оборудованием.

«Оба объекта соответствуют всем требованиям к первичным медицинским пунктам, – отметил главный врач, – Благодаря нацпроекту мы создаём условия для получения качественной медицинской помощи как в крупных сёлах, так и в небольших населённых пунктах района».

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов,включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
03 декабря 2025, 19:35
03 декабря 2025, 19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования. Здравоохранение
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
03 декабря 2025, 19:25
03 декабря 2025, 19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват... Здравоохранение
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
03 декабря 2025, 14:37
03 декабря 2025, 14:37
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения,... Политика
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
3 декабря 2025  19:35
3 декабря 2025  19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
1000
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
3 декабря 2025  19:25
3 декабря 2025  19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
690
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
3 декабря 2025  09:35
3 декабря 2025  09:35
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
546
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
2 декабря 2025  16:23
2 декабря 2025  16:23
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
1480
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
2 декабря 2025  15:49
2 декабря 2025  15:49
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
1574
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
2 декабря 2025  12:54
2 декабря 2025  12:54
В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом
1486
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
2 декабря 2025  12:18
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
1422
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье
2 декабря 2025  12:07
2 декабря 2025  12:07
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье
1421
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
1 декабря 2025  20:22
1 декабря 2025  20:22
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
1716
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
Весь список