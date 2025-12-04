В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения

В Кошкинском районе завершается строительство офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково. Современные здания возводятся благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

«В селе Орловка проживает около 1200 человек. Открытие нового офиса врача общей практики позволит создать комфортные условия для работы медицинских специалистов и приёма пациентов. Здесь будут оборудованы смотровые и процедурные кабинеты, соответствующие современным стандартам», – рассказал главный врач Кошкинской центральной районной больницы Виталий Салманидин.

Более 250 жителей села Старое Мамыково будут получать помощь в современном ФАПе, укомплектованном необходимым оборудованием.

«Оба объекта соответствуют всем требованиям к первичным медицинским пунктам, – отметил главный врач, – Благодаря нацпроекту мы создаём условия для получения качественной медицинской помощи как в крупных сёлах, так и в небольших населённых пунктах района».

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов,включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО