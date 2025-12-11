В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета, жители посёлков Поляков, Костино и Кочкиновка Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в современных фельдшерско-акушерских пунктах.

В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника. Оснащение ФАПов позволит повысить доступность и качество медицинской помощи посёлков с численностью прикрепленного населения от 150 до 300 человек. На данный момент прием ведется в приспособленных помещениях.

«В новых зданиях будут созданы комфортные условия для пациентов и персонала. Всего в Большечерниговском районе будет возведено 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент уже возведены ФАПы в посёлках Исток и Аверьяновский. Также проведен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Пензено и офисе врача общей практики посёлка Петровский», - расскала главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Фото: минздрав СО