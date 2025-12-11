Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы

125
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета, жители посёлков Поляков, Костино и Кочкиновка Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в современных фельдшерско-акушерских пунктах.

В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника. Оснащение ФАПов позволит повысить доступность и качество медицинской помощи посёлков с численностью прикрепленного населения от 150 до 300 человек. На данный момент прием ведется в приспособленных помещениях.

«В новых зданиях будут созданы комфортные условия для пациентов и персонала. Всего в Большечерниговском районе будет возведено 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент уже возведены ФАПы в посёлках Исток и Аверьяновский. Также проведен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Пензено и офисе врача общей практики посёлка Петровский», - расскала главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

 

Фото:  минздрав СО

Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
3
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
567
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
498
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
484
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
570
Весь список