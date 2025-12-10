Я нашел ошибку
Главные новости:
Такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.
С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
10 декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
11 декабря в регионе местами небольшой снег, до -8°С
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
Фестиваль по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.
В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи

122
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.

Заведующий стационарным отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Светлана Иринева:

 «Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.

Почему так происходит?

 Возникает спазм мелких сосудов, который сохраняется до 1,5-2 часов. При частом курении сосуды постоянно находятся в состоянии спазма. Кислород и полезные вещества не поступают в клетки. Токсины не выводятся, превращаются в химические частицы, вызывающие мутации клеток и ускоряющие процесс их старения.

 Разрушается эластин и коллаген. Сосуды со временем теряют эластичность, что приводит к их расширению и развитию купероза - покраснению кожи, преимущественно на щеках и носу.

 Продукты горения смешиваются с кожным салом, создавая плотные серые пробки на выходе из пор.

 Разрушается защитный барьер кожи. Она становится тонкой, появляются преждевременные морщины, пигментные пятна, образуются «мешки» под глазами и второй подбородок. На лице появляются «морщинки курильщика» - исчерченная кожа над верхней губой с размытым контуром губ и уменьшением их объема.

Отказ от курения поможет восстановить естественное сияние кожи, улучшить ее эластичность и замедлить появление признаков старения. Здоровая кожа – это отражение вашего внутреннего здоровья и благополучия».

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
09 декабря 2025, 21:16
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость. Здравоохранение
488
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
08 декабря 2025, 17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Здравоохранение
601
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
08 декабря 2025, 15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих. Здравоохранение
859
Здравоохранение
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
10 декабря 2025  15:45
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
115
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
10 декабря 2025  15:37
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
122
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
10 декабря 2025  14:35
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
153
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
10 декабря 2025  12:44
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
166
Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
10 декабря 2025  12:31
Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
202
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
9 декабря 2025  21:16
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
488
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
9 декабря 2025  15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
549
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
548
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
601
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
8 декабря 2025  15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
859
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15689
Весь список
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
178
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
239
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
499
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
511
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
290
Весь список