Заведующий стационарным отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Светлана Иринева:



«Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.



Почему так происходит?



Возникает спазм мелких сосудов, который сохраняется до 1,5-2 часов. При частом курении сосуды постоянно находятся в состоянии спазма. Кислород и полезные вещества не поступают в клетки. Токсины не выводятся, превращаются в химические частицы, вызывающие мутации клеток и ускоряющие процесс их старения.



Разрушается эластин и коллаген. Сосуды со временем теряют эластичность, что приводит к их расширению и развитию купероза - покраснению кожи, преимущественно на щеках и носу.



Продукты горения смешиваются с кожным салом, создавая плотные серые пробки на выходе из пор.



Разрушается защитный барьер кожи. Она становится тонкой, появляются преждевременные морщины, пигментные пятна, образуются «мешки» под глазами и второй подбородок. На лице появляются «морщинки курильщика» - исчерченная кожа над верхней губой с размытым контуром губ и уменьшением их объема.



Отказ от курения поможет восстановить естественное сияние кожи, улучшить ее эластичность и замедлить появление признаков старения. Здоровая кожа – это отражение вашего внутреннего здоровья и благополучия».

Фото: минздрав СО