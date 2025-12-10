В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке

В УСЦ «Грация» состоялся спортивный праздник - фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке.
Фестиваль Любительской лиги по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.
- Любительская лига - это место, где каждый может раскрыться и проявить себя, - отмечают организаторы.
Кубок и соревнования Самарской области по спортивной скакалке собрали сильнейших атлетов региона. Участники продемонстрировали скорость, технику и высокий уровень подготовки.
Победительница Влада Вайтюк показала выдающийся результат в дисциплине «прыжки двойные» и установила новый личный рекорд - 451 прыжок.
Фото: минспорта СО