Главные новости:
Такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.
С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
10 декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
11 декабря в регионе местами небольшой снег, до -8°С
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
Фестиваль по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.
В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке

151
Фестиваль по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.

В УСЦ «Грация» состоялся спортивный праздник - фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке.

Фестиваль Любительской лиги по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.

- Любительская лига - это место, где каждый может раскрыться и проявить себя, - отмечают организаторы.

Кубок и соревнования Самарской области по спортивной скакалке собрали сильнейших атлетов региона. Участники продемонстрировали скорость, технику и высокий уровень подготовки.

Победительница Влада Вайтюк показала выдающийся результат в дисциплине «прыжки двойные» и установила новый личный рекорд - 451 прыжок.

 

Фото:   минспорта СО

