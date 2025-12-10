Я нашел ошибку
Главные новости:
Такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.
С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
10 декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
11 декабря в регионе местами небольшой снег, до -8°С
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
Фестиваль по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.
В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития

Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.

В 2025 году Центр диагностики и консультирования Самарской области оказал около 51 тысячи услуг семьям с детьми. Его специалисты помогают детям раннего возраста. Записаться на первичный приём можно лично или по телефону. После комплексной диагностики педагоги, психологи и врачи расскажут о состоянии ребёнка и предложат рекомендации, среди которых — программа ранней помощи, когда с малышом будут регулярно заниматься специалисты центра. Все услуги бесплатны.

«К нам необязательно обращаться только если у ребёнка уже установлена инвалидность или статус ОВЗ. Даже если у мамы просто есть тревожность и ей кажется, что малыш развивается не так, — можно прийти к нам без каких-либо направлений», — рассказывает Ксения Белоглазова, директор Центра диагностики и консультирования Самарской области.

Четыре месяца назад в центр обратились Илья и Екатерина Смирновы. Их беспокоило, что двухлетний сын Арсений не начинает говорить. Специалисты провели диагностику и начали занятия. Первые результаты появились через два месяца.

«Мы не ожидали такого быстрого эффекта, но реальность превзошла ожидания, — говорит папа Илья. — Теперь сын постоянно болтает, повторяет слова. Мы поддерживаем результат — занимаемся дома, на прогулках. А специалисты подсказывают, что купить для упражнений и какие методики использовать».
В прошлом году в центре создали мобильную бригаду службы ранней помощи «Домашний консультант». Она выезжает к семьям, которые не могут посещать центр.

Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.

К десятимесячному Саше педагог приезжает на дом раз в неделю. Малыш родился недоношенным. После выписки из перинатального центра он проходил реабилитацию в детской больнице имени Ивановой, а с пяти месяцев занимается по программе ранней помощи.

«Саша — долгожданный ребёнок. Специалисты центра очень выручают: поддерживают морально, помогают в сложных моментах, отвечают на вопросы о развитии, рассказывают о методических пособиях и полезных игрушках», — делится мама мальчика Юлия Панфилова.

Сейчас мобильная бригада центра сопровождает 37 семей. В следующем году проект планируют расширить на 12 филиалов центра, что позволит обеспечить доступность ранней помощи в отдалённых районах области.

Напомним, что в Программе социально-экономического развития региона важнейшими приоритетами обозначены укрепление института семьи и всесторонняя поддержка семей с детьми. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вводятся дополнительные меры поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья».

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

