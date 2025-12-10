Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания

69
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 40 ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.

Сегодня, 10 декабря, в 8 часов 15 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит крыша здания. По прибытии было установлено, что горит крыша здания на площади 50 квадратных метров. В 8 часов 30 минут пожар был локализован, в 8 часов 50 минут – объявлена ликвидация открытого горения. На тушение пожара подавались 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
08 декабря 2025, 14:07
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
Инцидент случился около пяти часов утра на обходной дороге вокруг города, на 72-м километре автодороги Р-229 рядом с поселком Зелененький в Волжском районе. Происшествия
581
Сохранялась угроза распространения огня на близлежащие постройки и дома, к месту пожара были направлены дополнительные силы противопожарной службы.
05 декабря 2025, 18:56
В Алексеевском районе горел жилой дом, огонь охватил 70 квадратных метров
Сохранялась угроза распространения огня на близлежащие постройки и дома, к месту пожара были направлены дополнительные силы противопожарной службы. Происшествия
1408
В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава, задействовано 3 единицы пожарной техники.
03 декабря 2025, 16:39
В Кинельском районе горел частный дом на площади 120 квадратных метров
В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава, задействовано 3 единицы пожарной техники. Происшествия
890
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
94
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
201
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
490
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
497
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
281
Весь список