В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 40 ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.

Сегодня, 10 декабря, в 8 часов 15 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит крыша здания. По прибытии было установлено, что горит крыша здания на площади 50 квадратных метров. В 8 часов 30 минут пожар был локализован, в 8 часов 50 минут – объявлена ликвидация открытого горения. На тушение пожара подавались 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"