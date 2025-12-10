Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»

С 4 по 6 декабря более 500 школьников и 250 воспитанников детских садов Самары приняли участие в фестивалях «Урок футбола» и «Звёздочки футбола», которые провел Российский футбольный союз при поддержке администрации города, Министерства спорта и Министерства образования и науки Самарской области. Фестивали состоялись на крытом манеже стадиона «Самара Арена».

«Самара – город со славной футбольной историей. Даже тот факт, что «Крылья Советов» были созданы в тяжелейший для страны 1942 год, уже говорит о многом – в трудные времена футбол был спасением, отдушиной. И никогда не терял популярности в нашем городе. Поэтому будем продолжать сотрудничество с Российским футбольным союзом в части организации ярких футбольных мероприятий. Рассчитываю, что и самарские профессиональные футболисты тоже присоединятся к этому общему футбольному движению. Не каждый мальчишка, который сегодня увлеченно гоняет мяч на школьном стадионе, станет профессиональным спортсменом. Но наша задача – из сотен ребят найти будущих звезд футбола и дать им возможность раскрыть свой талант»,

— сказал глава города Самары Иван Носков.

Вместе с бронзовым призёром Евро-2008 Динияром Билялетдиновым, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и футбольным блогером АртПо дети сыграли мини-матчи в лигах «Ника» и «Футбик», поиграли в футбол с амбассадорами РФС, приняли участие в мастер-классах, автограф- и фотосессиях. В конце фестиваля состоялась семейная эстафета «Папа, мама, я — футбольная семья».