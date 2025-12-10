Я нашел ошибку
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»

Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»

С 4 по 6 декабря более 500 школьников и 250 воспитанников детских садов Самары приняли участие в фестивалях «Урок футбола» и «Звёздочки футбола», которые провел Российский футбольный союз при поддержке администрации города, Министерства спорта и Министерства образования и науки Самарской области. Фестивали состоялись на крытом манеже стадиона «Самара Арена».

«Самара – город со славной футбольной историей. Даже тот факт, что «Крылья Советов» были созданы в тяжелейший для страны 1942 год, уже говорит о многом – в трудные времена футбол был спасением, отдушиной. И никогда не терял популярности в нашем городе. Поэтому будем продолжать сотрудничество с Российским футбольным союзом в части организации ярких футбольных мероприятий. Рассчитываю, что и самарские профессиональные футболисты тоже присоединятся к этому общему футбольному движению. Не каждый мальчишка, который сегодня увлеченно гоняет мяч на школьном стадионе, станет профессиональным спортсменом. Но наша задача – из сотен ребят найти будущих звезд футбола и дать им возможность раскрыть свой талант», 
— сказал глава города Самары Иван Носков.

 Вместе с бронзовым призёром Евро-2008 Динияром Билялетдиновым, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и футбольным блогером АртПо дети сыграли мини-матчи в лигах «Ника» и «Футбик», поиграли в футбол с амбассадорами РФС, приняли участие в мастер-классах, автограф- и фотосессиях. В конце фестиваля состоялась семейная эстафета «Папа, мама, я — футбольная семья».

Теги: Футбол

