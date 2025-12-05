Вячеслав Федорищев: "Крылья Советов" вернут долг

5 декабря в ходе прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о будущем КС.

На данный момент ФК задолжал 928,3 млн рублей компании "РТ-Капитал". 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы, было открыто производство по взысканию. Задолженность образовалась в 2011 году. Тогда "Крылья Советов" оформили два займа на общую сумму 979 млн рублей под 0,5 % годовых. Кредитором был российский банк, но в 2016-м права требования перешли к "РТ-Капиталу", пишет Сова.

- Долг копился более десяти лет – был взят и не возвращался, - отметил глава региона. - До конца года долг будет отдан весь или большей частью, скорее всего, весь. Это никак не повлияет на дальнейшие спортивные результаты, это лишь финансовые показатели.

Недавно "Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" (1:1) и прервали серию из поражений. Затем команда обыграла "Ростов" (2:0), а потом прошла и в Кубке "КамАЗ" (1:1, 4:2 по пенальти). Но 30 ноября самарские игроки были разгромлены со счетом 0:5 "Краснодаром", действующим чемпионом России. Впереди "Крыльев Советов" ждет важный матч (0+) с командой "Балтика".

- Мы перестроили принцип управления и финансирования КС, сделали большую ставку на привлечение новых средств. Когда долг будет отдан, мы сможем привести системного большого партнера, - сказал губернатор.