Путин: согласована программа развития сотрудничества РФ и Индии до 2030 г.

Согласована программа развития экономического сотрудничества РФ и Индии до 2030 года, там есть четкие ориентиры, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Российский лидер отметил, что в 2024 году двусторонний товарооборот двух стран вырос на 12%, составив порядка 65 млрд долларов. Путин обозначил цель вывести данный показатель на отметку в 100 млрд долларов.

"И чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Этот комплексный документ задает четкие ориентиры", – сказал он в ходе заявлений по итогам переговоров.

По словам Путина, перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами экономического блока РФ и Индии ставятся задачи по устранению барьеров на пути потоков товаров и капиталов, реализации совместных отраслевых проектов, углублению технологической и инвестиционной кооперации, пишет Смотрим.