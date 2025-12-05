Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
Мероприятия
Билайн: объём заказов на маркетплейсах в «Чёрную пятницу» вырос почти на 80%

Билайн зафиксировал резкий рост заказов на маркетплейсах в период «Чёрной пятницы» в ноябре 2025 года. По данным внутренней аналитики компании, общая сумма заказов увеличилась на 79% по сравнению с октябрем и на 43% относительно ноября прошлого года. Основным драйвером стал Wildberries, где спрос на товары Билайна за год вырос более чем в два раза.

В штуках продажи Билайна на маркетплейсах увеличились на 44% месяц к месяцу и на 52% за год. Самые высокие темпы роста пришлись на устройства для подключения к интернету: спрос на роутеры и модемы в ноябре вырос более чем в семь раз по сравнению с октябрем. В абсолютных значениях лидером стали смартфоны — их продажи увеличились на 78% месяц к месяцу и на 65% относительно прошлого года.

Продажи SIM-карт Билайна на маркетплейсах уже демонстрируют стабильный двузначный рост, хотя это направление оператор начал развивать совсем недавно. В ноябре количество заказов увеличилось на 49% на Ozon и на 67% на Wildberries.

«Мы видим, что пользователи маркетплейсов все чаще добавляют товары Билайна в свою корзину. Сегодня пользователи выбирают Билайн не только как оператора связи, но и как надежного продавца. Покупатели охотно выбирают Билайн в категориях, требующих высокого доверия и безопасности сделки, таких как смартфоны, устройства для домашнего интернета и SIM-карты. Мы ценим доверие и выбор клиентов в пользу Билайна и продолжим расширять ассортимент и расширять своё присутствие на площадках, удобных покупателям», — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

В топ-10 устройств с наибольшим приростом продаж в период «Чёрной пятницы» вошли модели сразу нескольких популярных брендов. Абсолютным лидером стала умная колонка Яндекс Станция Миди с Алисой (с Zigbee), продажи которой выросли более чем в четыре раза. Среди смартфонов и аксессуаров высокой динамикой отличились устройства realme — в десятку попали модели смартфонов серии C71, C7, Note 60, 5T, а также наушники realme Buds T200, спрос на которые по сравнению с октябрем увеличился почти в 47 раз. Значительный прирост показали также смартфоны брендов Infinix (включая серию Hot 60 Pro) и Xiaomi с моделью Redmi A3x.  

Дополнительный рост спроса Билайн зафиксировал и в собственном интернет-магазине в период распродаж 11.11 и «Чёрной пятницы». По сравнению с доакционным периодом объём заказов увеличился на 36%, а продажи в штуках — на 39%. Продажи аксессуаров выросли на 143% в штуках и на 139% по выручке, а других устройств — на 253% в штуках и на 142% по выручке. Продажи планшетов увеличились на 143% в штуках и на 34% по выручке. Подобная динамика отражает не только растущий интерес клиентов к технике в период сезонных распродаж, но и их выбор в пользу проверенных площадок, таких как интернет-магазин Билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото – freepik.com.

В центре внимания
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
