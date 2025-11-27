Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери

119
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.

Сегодня, 27 ноября 2025 года, в Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери. Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Среди них были мамы, отмеченные федеральными и региональными наградами за выдающиеся заслуги в воспитании детей, многодетные и приёмные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 24 женщины получили знаки отличия «Материнская доблесть» I и II степени.
Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
«Мама — это самое ласковое, доброе и светлое слово, которое идёт с человеком всю жизнь. Дорогие мамы, огромное спасибо за ваш труд, любовь и терпение, за ваш вклад в будущее детей, которые становятся полноценными гражданами нашей великой страны», — поздравил женщин вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов.
С 2025 года Самарская область включилась в реализацию нового национального проекта «Семья», направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни российских семей. В настоящее время в регионе семьям с детьми предоставляется 42 меры социальной поддержки, включая пять новых, введённых по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Также губернатор объявил 2025-й год и последующее десятилетие в Самарской области Годами многодетной семьи. «За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч», — сказал ранее руководитель региона.
В Самарской области 25 матерей удостоены звания «Мать-героиня», в том числе в советское время. 17 семей награждены президентским орденом «Родительская слава», 19 — медалью ордена. С 2007 года более 5 тысяч женщин получили знак отличия «Материнская доблесть».
«Семья — это самое главное для меня, источник вдохновения и радости. Важно проводить время вместе – это сближает. Например, наша ежедневная и любимая традиция — это ужин всей семьёй», — поделилась своим рецептом счастливой семьи мама пятерых детей Татьяна Соколова из Самары. Сегодня в торжественной обстановке ей вручили знак отличия «Материнская доблесть» II степени.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

Весь список