В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»

На этой неделе завершилась региональная интеллектуальная олимпиада «IQ Самара» среди студентов. В Самарской области в соревнованиях приняли участие порядка 750 школьников и студентов из 78 учебных заведений – 47 учреждений общего образования и 31 учебное заведение высшего образования, включая филиалы, и учебное заведение среднего профессионального образования. Всего в осеннем сезоне к интеллектуальному движению приобщилось 3500 учащихся региона.

Интеллектуальная олимпиада прошла по нескольким направлениям – студенты соревновались в пилотировании и программировании беспилотных летательных аппаратов, игре «Что? Где? Когда?», а также участвовали в парламентских дебатах и управленческих поединках.

В этом сезоне впервые приняли участие и школьники региона! Соревнования проходили в двух лигах – школьной и студенческой.

27 ноября 2025 года в КРЦ «Звезда» прошла торжественная церемония закрытия осеннего сезона интеллектуальной олимпиады «IQ Самара», в ходе которой наградили победителей и призёров региональных соревнований. На встрече выступили: Владимир Усов – министр молодёжной политики Самарской области; Александр Друзь – первый магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трëхкратный победитель чемпионата мира МАК ЧГК; Олеся Мокеева – заместитель председателя Регионального отделения Российского движение детей и молодежи «Движение Первых»; Евгений Кусеров – вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области; Никита Бабушкин — руководитель направления БПЛА проекта «IQ Самара», представитель Ассоциации дрон-рессинга Самарской области; Оксана Зибарева – чемпион России по быстрой управленческой борьбе, вице-президент Федерации управленческой борьбы России по работе с молодёжью; Ирина Фиш – главный специалист управления общего образования министерства образования Самарской области; а также представители руководства учебных заведений и руководители направлений проекта.

Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.

«Реализация проекта «IQ Самара» началась уже летом. Наша команда в молодёжном центре «Лесная сказка» провела мастер-классы по игре «Что? Где? Когда?», парламентским дебатам и управленческим поединкам. В сентябре впервые состоялись межмуниципальные соревнования в крупных городах Самарской области, таких как Сызрань, Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск и Самара. В играх в этих городах приняли участие команды, представляющие Движение Первых Самарской области и его местные отделения. Огромную поддержку проекту оказал Центр для одарённых детей Самарской области. В рамках смен «Вега» были проведены мастер-классы по игре «Что? Где? Когда?», парламентским дебатам, управленческим поединкам, а также по управлению и программированию БПЛА. Наши эксперты посетили колледжи и вузы Самарской области, побывав в учебных заведениях Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

За эту осень в мастер-классах и соревнованиях приняли участие более 3500 школьников и студентов! В проведении всех мероприятий были задействованы около 60 экспертов федерального и регионального уровня. С нетерпением ждём следующего весеннего сезона, который станет отборочным для региона на окружную интеллектуальную олимпиаду «IQ ПФО», – поделился руководитель проекта «IQ Самара» Илья Анисимов.

Также в этот день, 27 ноября, в КРЦ «Звезда» состоялись областные финалы игры «Что? Где? Когда?» для школьников и студентов. Ведущим турнира стал известный знаток Александр Друзь — первый магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трëхкратный победитель чемпионата мира МАК ЧГК, трёхкратный чемпион телевизионного «Брэйн ринга», многократный победитель телевизионной «Своей игры», других международных и российских соревнований, автор познавательных книг.

Из всех команд, сыгравших в полуфинале интеллектуальной олимпиады, только 16 школьных и 16 студенческих команд, представляющие свои учебные заведения, получили возможность соревноваться за звание победителя. В финале решающую роль в формировании рейтинга турнирной таблицы стало не только количество правильных ответов, но и коэффициент сложности вопроса.

По итогу места среди школьников распределились следующим образом:

1 место – команда «Сигнумы», Самарский региональный центр для одарённых детей;

2 место – команда «Ломоносовцы в деле», МБОУ Школа № 6 г.о. Самара;

3 место – команда «СМАЛ вечен», Самарский международный аэрокосмический лицей.

Призовые места студенческой лиги:

1 место – команда «Королёвские особи», Самарский университет;

2 место – команда «Коши для души», Самарский университет;

3 место – команда «Государевы люди», Самарский университет.

18-21 ноября прошли областные соревнования по направлению «парламентские дебаты» в рамках осеннего сезона проекта «IQ Самара». Помощь в проведении и предоставлении площадки оказал ГАУ ДПО СО «Институт развития образования». В школьной лиге соревнования проходили по формату Карла Поппера. Студенты боролись по привычному формату парламентских дебатов. Совместно с экспертами были проведены соревнования для школьников 8-9 классов (42 человека) и 9-10 классов (48 человек). Также на дебаты собрались студенты в количестве 56 человек. Основная задача — убедить другие команды в правоте выбранной по жребию позиции.

По итогам финальной игры места распределились следующим образом.

Школьная лига:

1 место — Лицей Nº57 г.о. Тольятти (8-9 классы) и Гимназия 1 г.о. Самара (10-11 классы)

2 место — Школа №120 г.о. Самара и Школа №10 г.о. Чапаевск (8-9 классы); Школа №10 г.о. Чапаевск и ГБОУ СОШ пгт Волжский (10-11 классы)

3 место — Школа №4 г.о. Сызрань и Школа №6 г.о Отрадный (8-9 классы); Школа №91 г.о. Самара и Лицей «Технический» г.о. Самара (10-11 классы)

Студенческая лига:

1 место – Команда СамГМУ (Анастасия Никонова и Александр Александров)

2 место – Команда СГЭУ ФСППО (Арстан Терекбаев и Виктория Стифорова)

3 место – Команда Самарского университета (Александра Клокова и Роман Цибизов)

11-14 ноября на базе молодёжного центра прошли соревнования по управленческой борьбе среди студентов Самарской области. Четыре дня соревнований и порядка 170 поединков, отыгранных участниками. В управленческих поединках встретились более 48 школьников и 40 студентов области. Их судили ведущие менеджеры крупных компаний и руководители предприятий региона — всего около 15 человек. Участником было нужно разрешить конфликтную ситуацию за ограниченное количество времени через диалог друг с другом.

В результате места распределились следующим образом.

Школьная лига (учащиеся 14-18 лет):

1 место — Тимофей Окунь, Гимназия №11

2 место — Леонид Гильманов, Лицей «Технический»

3 место — Минтимер Сингатуллин, Школа № 68

Студенческая лига:

1 место — Виктория Стифорова, СГЭУ

2 место — Мая Прокофьева, СГИК

3 место — Ольга Сандрюхина, ПривГУПС

17 ноября на базе Поволжского государственного колледжа прошли финальные соревнования по пилотированию и программированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди студентов Самарской области.

В программировании дронов команда из двух человек в течение отведенного времени должна была сконструировать, запрограммировать, провести отладку и непосредственно полёт БПЛА.

В тройку лидеров вошли:

1 место — Людмила Забродина и Павел Байнишов, ПГК;

2 место — Илья Бекасов и Данила Герасимов, СТАПМ им. Д.И. Козлова;

3 место — Алексей Журавлев и Андрей Нефедов, ПГУТИ.

По управлению беспилотными летательными аппаратами FPV пилоты должны были пролететь на дроне по сложной траектории сквозь препятствия, расположенные в ограниченном пространстве. Трассу подготовила Федерация гонок дронов Самарской области.

Призовые места заняли:

1 место — Даниил Сумальчиков, ПГК;

2 место — Максим Епифанов, ПГК;

3 место — Александр Пляшешников, ПГК.

15 ноября в Тольятти прошли региональные соревнования по программированию и пилотированию БПЛА осеннего сезона IQ Самара среди учащихся 14-18 лет. Ребята со всей области соревновались в гонках на симуляторе и в автономном программировании дронов. Оценивали выступления опытные судьи Кусеров Е.Н., Сусорев А.В, Политов В.В. от Федерации гонок дронов Самарской области.

Пилотирование дронов:

1 место — Константин Топоров (42,18 сек), (МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти)

2 место — Александр Бородкин (68,01 сек), (МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти)

3 место — Трофим Липатов (70,13 сек), (МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти)

Программирование дронов:

1 место — Максим Безделин и Алексей Громов (МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти)

2 место — Глеб Горковенко и Даниил Синдяев (СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово)

3 место — Никита Юртов и Иван Шаблинский (МБУ «Лицей №19» г.о. Тольятти)

Фото: IQ Самара