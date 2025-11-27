Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»

3 декабря в 13:00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!» в честь празднования Международного Дня инвалида.

На площадке библиотеки пройдут мастер-классы от кураторов Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области Татьяны Хаминой и Татьяны Жуковой, состоится концерт лауреатов и победителей Областного фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!» из Самары и Самарской области.

Библиотека организует фестиваль инклюзивного творчества на протяжении четырнадцати лет, за это время он получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья. Такое взаимодействие позволяет людям с инвалидностью успешно интегрироваться в общество, способствует их социализации, а также воспитывает в обществе уважительное и внимательное отношение к людям с особыми потребностями.

В течение года участники фестиваля – дети и молодежь с ОВЗ и без особенностей в возрасте от 12 до 35 лет из Самарской области, а также специалисты учреждений, развивающих инклюзию в сфере культуры, НКО, на базе которых ведется инклюзивная творческая деятельность – готовят творческие продукты, лучшие из которых демонстрируются на кульминационном мероприятии.

В 2025 году фестиваль «Мы талантливы!» стал победителем конкурса среди библиотек на 2026 год в тематическом направлении «Социально значимые и инклюзивные проекты» в рамках национального проекта «Семья».

Фото: минкульт СО