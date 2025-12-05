Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

159
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

декабря в Санкт-Петербурге завершился финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 27 компетенциям блока «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

В финале соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами – 60. Награды также получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в международном, индустриальном и командном зачетах. В числе победителей и призеров – представителя Самарской области. Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется особое внимание. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

Золотыми медалями в основном, индустриальном и международном зачетах Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» награждены:

Сторожилов Егор (Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е. В. Золотухина), компетенция «Кузовной ремонт». Эксперт-наставник и тренер – Вишняков Александр.

Митякин Владислав (Поволжский государственный колледж), компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Эксперт-наставник и тренер – Фоменкова Елена. Кроме того, Владислав стал серебряным призёром в командном зачете.

Также медали в составе команд получили:

Молохова Маргарита (МБУ «Школа № 10» г. Тольятти/ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ) – золотая медаль в компетенции «Туризм». Эксперт-наставник и тренер – Щура Светлана.

Шерина Ольга (Поволжский государственный колледж) – бронзовая медаль в компетенции «Администрирование отеля». Эксперт-наставник и тренер – Роспшер Надежда.

Приветствие победителям и призерам финала чемпионата направил Президент РФ Владимир Путин. Его зачитал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России также отметил, что распределенный финал чемпионата «Профессионалы», проходивший в трех городах по компетенциям разных блоков, объединил 36,5 тысячи человек – конкурсантов, экспертов, гостей. В соревнованиях по 64 компетенциям и деловой программе приняли участие представители 41 страны. Более 180 компаний-партнеров помогали составлять задания, оснащать площадки и оценивать работу финалистов.

« В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее – прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран», – сказал Сергей Кравцов.

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге также чествовали победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям блоков «Креативные индустрии и ИТ», состоявшегося в мае в Нижнем Новгороде, финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям блока  «Промышленность», прошедшего в августе в Калуге, и Чемпионата высоких технологий, завершившегося в сентябре в Великом Новгороде.

«По итогам трех финалов чемпионата «Профессионалы» представители Самарской области получили 7 индивидуальных, 12 командных, 4 международных медали, а также 2 медали в индустриальном зачете. Это значимое достижение, демонстрирующее высокий уровень знаний и навыков наших участников. Гордимся победителями и благодарим педагогов и наставников за неоценимый вклад в подготовку молодых профессионалов и веру в их успех», — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В финале чемпионата «Профессионалы» принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей – в зависимости от занятого места.

В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» проходил в трех городах: в Нижнем Новгороде по компетенциям блоков «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

Фото: министерство образования Самарской области

