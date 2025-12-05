Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»

177
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»

В пятницу, 5 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев проводит прямую линию. В прямом эфире он отвечает на вопросы жителей региона и подводит предварительные итоги 2025 года.

Перед областью много задач, выполнение которых требует финансового обеспечения. Характеризуя эту составляющую, глава региона подчеркнул: «Экономика растет, устойчива ко всем внешним проявлениям. Санкции, которые пытались против нас как некое экономическое оружие ввести, не работают. Экономика стабильна, растет в целом в стране и в Самарской области. Это позволяет наполняться бюджету».

Объем инвестиций в экономику Самарской области в этом году на 30 млрд рублей выше, чем в прошлом, это более 600 млрд рублей. По словам губернатора, это не окончательные цифры, в декабре также ожидается рост. Реализовано порядка 25 инвестпроектов. В качестве примера Вячеслав Федорищев назвал производство литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, выпуск автомобилей «Лада Искра», запуск логического центра «Вайлдбериз», производство в особой экономической зоне. Как подчеркнул глава региона, в работе еще порядка 150 таких проектов.

«Все это говорит о том, что динамика следующих лет будет опережающей, новые проекты будут реализовываться и, как следствие, появятся новые рабочие места, - сказал Вячеслав Федорищев. - Как правило, это производства с высокой добавленной стоимостью, соответственно рабочие места с высокой заработной платой. Ну и, конечно, это новые поступления налогов».

В промышленности рост показывают почти все отрасли, одна из самых быстрорастущих – химическая, производство лекарственных препаратов, удобрений.   Рост показывает и сельское хозяйство.

Отрицательной динамикой характеризуется только автомобилестроение. «У нас монопредприятие АВТОВАЗ уже несколько лет находится в низком тренде рынка, то есть рынок последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми экономическими явлениями. Мы понимаем, что здесь будет отрицательный рост, но очень много делаем, чтобы АВТОВАЗ и его коллектив чувствовали себя комфортно», - прокомментировал глава региона.

Самарская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по отгрузке промышленной продукции и по этому показателю входит в десятку ведущих регионов в стране. Прогнозируемый рост средней заработной платы в Самарской области к концу года — 12 %, это тоже говорит о том, что экономическая ситуация в регионе благополучная.

В этом году привлечено на 3 млрд рублей больше, чем в 2024-м, федеральных средств. Область приняла участие в конкурсах на предоставление федеральной поддержки по таким направлениям, как ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот. «В целом объем доходов за ближайшие три года составит впервые в истории более 1 трлн рублей. Мы идем по своим планам, экономика нам это позволяет», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сообщил, что в этом году были существенно повышены расходы на такие важнейшие статьи, как капремонт школ, больниц и детсадов. В этой части началось и продолжится внедрение на уровне региона принципа комплексных ремонтов. Помощь участникам СВО и их семьям будет обеспечена в полном объеме.

