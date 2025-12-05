День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва

7 декабря, в воскресенье, с 10.00 до 14.00 в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва состоится День открытых дверей для школьников, абитуриентов и их родителей!

В этот День сотрудники университета помогут школьникам и абитуриентам выстроить пошаговый план поступления.

Вместе с ответственным секретарём приёмной комиссии можно найти ответ на вопрос, как поступать в университет в 2026 году, а также:

выбрать направления подготовки на выставке факультетов и институтов,

выяснить, как получить преимущество при поступлении – дополнительные баллы к ЕГЭ,

узнать о перспективах трудоустройства выпускников Самарского университета им. Королёва.

В течение дня в манеже будут работать:

10.00-13.00 — выставка факультетов и институтов,

10.00-13.00 — активности и интерактивы от студенческого сообщества.

Также в этот день у абитуриентов и их родителей будет возможность задать все интересующие их вопросы на встречах:

11.30-13.00 — встреча с руководителем Приёмной комиссии Сергеем Горяиновым,

корпус №3, актовый зал, Московское шоссе, 34.

12:00-13:00 — День открытых дверей для иностранных студентов (онлайн).

13.00-14.00 — Экскурсия по территории военного учебного центра имени Героя Советского Союза Генерала Губанова Г.П.

Корпус ВУЦ, ул. Врубеля, 27

Вход для участников свободный, зарегистрироваться нужно в форме регистрации.