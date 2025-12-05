Три вида кадрового резерва: Вячеслав Федорищев о команде развития Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Три вида кадрового резерва: Вячеслав Федорищев о команде развития Самарской области

155
Три вида кадрового резерва: Вячеслав Федорищев о команде развития Самарской области

Сегодня, 5 декабря на прямой линии глава Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями о том, как идет формирование команды развития региона и реализуется стратегия кадровой политики.

Губернатор подчеркнул, что на сейчас идет последовательное обновление кадрового состава правительства области. В частности, в сентябре было принято важное решение о внесении изменений в Устав – основной закон региона. Это позволило уточнить структуру правительства и определить новые рамки его функционирования.

«Мы проводим административную реформу, ее цель – снизить количество государственных служащих на 20 %. При этом 70 % руководящего состава правительства свою работу сохранит», – отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также подчеркнул, что эта мера направлена не на сокращение численного состава госслужащих, а на повышение эффективности работы органов власти.

Глава региона сообщил, что основной костяк команды развития был сформирован еще год назад. Однако, шансы присоединиться к ней остаются открытыми. В регионе будут созданы три системы кадровых резервов: резерв в сфере государственного и муниципального управления, резерв из участников специальной военной операции и молодежный кадровый резерв. Эти инициативы направлены на формирование устойчивого кадрового ресурса и обеспечение преемственности управленческих кадров.

Особое внимание уделяется включению в резерв участников спецоперации, среди которых – выпускники региональной программы «Школа героев». Многие ветераны уже вошли в состав областного правительства и муниципальных органов власти, что свидетельствует о системном подходе к формированию команды развития региона.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что реализуемые меры будут способствовать укреплению управленческих кадров и развитию Самарской области в ближайшие годы. Он также отметил, что открытость к новым кандидатам и системный подход к развитию кадрового потенциала создадут условия для достижения долгосрочных целей региона и улучшения качества жизни его населения.

Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2
5 декабря 2025  15:53
66
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
167
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
174
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
161
