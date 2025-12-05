Три вида кадрового резерва: Вячеслав Федорищев о команде развития Самарской области

Сегодня, 5 декабря на прямой линии глава Самарской области Вячеслав Федорищев поделился подробностями о том, как идет формирование команды развития региона и реализуется стратегия кадровой политики.

Губернатор подчеркнул, что на сейчас идет последовательное обновление кадрового состава правительства области. В частности, в сентябре было принято важное решение о внесении изменений в Устав – основной закон региона. Это позволило уточнить структуру правительства и определить новые рамки его функционирования.

«Мы проводим административную реформу, ее цель – снизить количество государственных служащих на 20 %. При этом 70 % руководящего состава правительства свою работу сохранит», – отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также подчеркнул, что эта мера направлена не на сокращение численного состава госслужащих, а на повышение эффективности работы органов власти.

Глава региона сообщил, что основной костяк команды развития был сформирован еще год назад. Однако, шансы присоединиться к ней остаются открытыми. В регионе будут созданы три системы кадровых резервов: резерв в сфере государственного и муниципального управления, резерв из участников специальной военной операции и молодежный кадровый резерв. Эти инициативы направлены на формирование устойчивого кадрового ресурса и обеспечение преемственности управленческих кадров.

Особое внимание уделяется включению в резерв участников спецоперации, среди которых – выпускники региональной программы «Школа героев». Многие ветераны уже вошли в состав областного правительства и муниципальных органов власти, что свидетельствует о системном подходе к формированию команды развития региона.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что реализуемые меры будут способствовать укреплению управленческих кадров и развитию Самарской области в ближайшие годы. Он также отметил, что открытость к новым кандидатам и системный подход к развитию кадрового потенциала создадут условия для достижения долгосрочных целей региона и улучшения качества жизни его населения.