В Самарской области мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде

В конце октября текущего года, находясь на маршруте патрулирования, пгт. Стройкерамика, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Волжского района остановили для проверки документов автомобиль CHERY, под управлением 43-летнего местного жителя.

В ходе беседы с мужчиной сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в феврале 2024 года ранее не судимый мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль.

В настоящее время возбужденное Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району уголовное дело в отношении безработного местного жителя направлено в суд, для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО