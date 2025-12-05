В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня

В ночь на 5 декабря 2025 года на главной телебашне Самарской области появилась тематическая архитектурно-художественная подсветка — эмблема Общественной палаты РФ. Акция приурочена ко Дню добровольца (волонтера) России и 20-летию ОП России.

Организаторами акции выступили Комиссия ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Самарский ОРТПЦ»).

«Благодаря поддержке областного радиотелевизионного передающего центра и его руководителя Дмитрия Калиновского, мы смогли разместить красивую картину на главной телебашне Самарской области. Она яркая и живая», — заявил инициатор акции заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Он напомнил, что Международный день волонтера был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В России праздник официально отмечается с 2017 года после подписания указа Президента Владимира Путина об учреждении Дня добровольца (волонтера). В этот день по всей стране проходят мероприятия и акции, направленные на поддержку добровольческой деятельности.

«День, объявленный указом нашего Президента, — это праздник каждого из нас, потому что мы добры и милосердны. Мы видим и чувствуем тех, кому сложно и больно, и стараемся им помочь преодолеть непростую ситуацию», — сказал Павел Покровский.

Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, отметил он. Этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.

«Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей Родины», — заметил член ОП РФ.

Фото: Общественная палата Самарской области