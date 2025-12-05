Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня

Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.

В ночь на 5 декабря 2025 года на главной телебашне Самарской области появилась тематическая архитектурно-художественная подсветка — эмблема Общественной палаты РФ. Акция приурочена ко Дню добровольца (волонтера) России и 20-летию ОП России. 

Организаторами акции выступили Комиссия ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Самарский ОРТПЦ»).

«Благодаря поддержке областного радиотелевизионного передающего центра и его руководителя Дмитрия Калиновского, мы смогли разместить красивую картину на главной телебашне Самарской области. Она яркая и живая», — заявил инициатор акции заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Он напомнил, что Международный день волонтера был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. В России праздник официально отмечается с 2017 года после подписания указа Президента Владимира Путина об учреждении Дня добровольца (волонтера). В этот день по всей стране проходят мероприятия и акции, направленные на поддержку добровольческой деятельности.

«День, объявленный указом нашего Президента, — это праздник каждого из нас, потому что мы добры и милосердны. Мы видим и чувствуем тех, кому сложно и больно, и стараемся им помочь преодолеть непростую ситуацию», — сказал Павел Покровский. 

Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, отметил он. Этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.

«Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей Родины», — заметил член ОП РФ.

 

Фото: Общественная палата Самарской области

