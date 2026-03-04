Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин.
Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов

В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин.

В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин. Об этом 4 марта рассказал исполняющий обязанности главы Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Олег Кононенко, пишут "Известия".

«Мы их [женщин] ждем. У нас гендерного принципа в отряде нет», — сказал он.

Кононенко указал, что претенденты должны соответствовать ряду жестких требований. Их возраст не должен превышать 35 лет по состоянию на конец 2025 года. Кандидатам необходимо иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже четырех, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также обязательными условиями являются отсутствие хронических заболеваний и отличная физическая подготовка.

Рассмотрением заявок займется специальная комиссия, в которую войдут представители ЦПК, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН. Как уточнил Кононенко, в ходе текущего отбора планируется набрать от четырех до шести кандидатов.

«Приказ о проведении отбора подписан в декабре, фактически начали отбор в феврале. Планируется в течение этого года отобрать 4–6 кандидатов и в начале следующего года начать общекосмическую подготовку», — сообщил Кононенко.

Он добавил, что на данный момент комиссия для рассмотрения заявок еще не была собрана, однако в центр уже поступила одна полноценная заявка. По словам Кононенко, будущие космонавты, успешно прошедшие отбор, смогут отправиться на миссии спустя 5–7 лет после зачисления в отряд.

 

Фото:  pxhere.com

