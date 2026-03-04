Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов

В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин. Об этом 4 марта рассказал исполняющий обязанности главы Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Олег Кононенко, пишут "Известия".

«Мы их [женщин] ждем. У нас гендерного принципа в отряде нет», — сказал он.

Кононенко указал, что претенденты должны соответствовать ряду жестких требований. Их возраст не должен превышать 35 лет по состоянию на конец 2025 года. Кандидатам необходимо иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже четырех, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также обязательными условиями являются отсутствие хронических заболеваний и отличная физическая подготовка.

Рассмотрением заявок займется специальная комиссия, в которую войдут представители ЦПК, РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН. Как уточнил Кононенко, в ходе текущего отбора планируется набрать от четырех до шести кандидатов.

«Приказ о проведении отбора подписан в декабре, фактически начали отбор в феврале. Планируется в течение этого года отобрать 4–6 кандидатов и в начале следующего года начать общекосмическую подготовку», — сообщил Кононенко.

Он добавил, что на данный момент комиссия для рассмотрения заявок еще не была собрана, однако в центр уже поступила одна полноценная заявка. По словам Кононенко, будущие космонавты, успешно прошедшие отбор, смогут отправиться на миссии спустя 5–7 лет после зачисления в отряд.

Фото: pxhere.com