Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства

Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.
Ветераны специальной военной операции и члены их семей проходят путь от генерации бизнес-идей до построения устойчивой финансовой модели.
Слушатели получают конкретные инструменты:
- юридические аспекты ведения бизнеса,
- финансовая грамотность,
- разработка бизнес-модели.
В роли наставников - действующие предприниматели-практики, готовые делиться опытом.
Наталья Аркаева, супруга ветерана СВО и выпускника первого потока, решила сменить сферу деятельности после службы в силовых структурах: «Программа помогает определиться со сферой интересов. Хочется не только зарабатывать, но и приносить пользу».
Фируз Алиев, ветеран боевых действий, планирует развивать животноводческую ферму в Ставропольском районе и уже ищет финансирование: «Обучение — это способ узнать о доступных возможностях и получить помощь в реализации проекта».
На протяжении семинедельного курса познакомим слушателей курса с региональными мерами господдержки. Выпускники смогут принять участие в конкурсе грантов и привлечь до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.
Фото: минэкономразвития СО