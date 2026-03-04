Я нашел ошибку
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах.
Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN
В Самаре Общественная палата города традиционно отчиталась о проделанной работе за 2025 год и представила приоритетные проекты на 2026 год. 
Общественная палата Самары представила главе города приоритетные проекты на 2026 год
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства

174
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».

Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

Ветераны специальной военной операции и члены их семей проходят путь от генерации бизнес-идей до построения устойчивой финансовой модели.

Слушатели получают конкретные инструменты:
- юридические аспекты ведения бизнеса,
- финансовая грамотность,
- разработка бизнес-модели.

В роли наставников - действующие предприниматели-практики, готовые делиться опытом.

 Наталья Аркаева, супруга ветерана СВО и выпускника первого потока, решила сменить сферу деятельности после службы в силовых структурах: «Программа помогает определиться со сферой интересов. Хочется не только зарабатывать, но и приносить пользу».

Фируз Алиев, ветеран боевых действий, планирует развивать животноводческую ферму в Ставропольском районе и уже ищет финансирование: «Обучение — это способ узнать о доступных возможностях и получить помощь в реализации проекта».

На протяжении семинедельного курса познакомим слушателей курса с региональными мерами господдержки. Выпускники смогут принять участие в конкурсе грантов и привлечь до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

