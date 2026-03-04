В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» вновь запускают обучающую программу для предпринимателей, создающих креативный продукт. Участие в акселераторе — первый шаг к гранту размером до 750 тысяч рублей на развитие своего творческого проекта.

Прием заявок на обучающий курс — до 12 марта. Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей. В прошлом году гранты получил 31 творческий проект.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а господдержка позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Одним из востребованных инструментов стало обучение основам ведения бизнеса, выпускники которой получают возможность претендовать на гранты. Приглашаем представителей креативного сектора участвовать в конкурсе и воплощать в жизнь свои творческие бизнес-планы», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В образовательном интенсиве могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.

За время обучения предприниматели узнают, как управлять финансами в креативном бизнесе, познакомятся с созданием стратегии продвижения, маркетингом и другими важными аспектами управления креативным проектом.

Наличие сертификата о прохождении обучения является обязательным условием участия в конкурсе грантов (сертификат выдается участникам, освоившим не менее 70% обучающей программы). Итогом обучения станет упакованная заявка на грант.

Старт приема заявок на участие в конкурсе грантов будет объявлен на сайте минэкономразвития региона и на портале mybiz63.ru. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области