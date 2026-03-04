Общественная палата Самары представила главе города приоритетные проекты на 2026 год

В Самаре Общественная палата города традиционно отчиталась перед главой города Иваном Носковым и председателем городской Думы Сергеем Рязановым о проделанной работе за 2025 год и представила приоритетные проекты на 2026 год.

Так, в рамках Года единства народов России в областной столице по инициативе Общественной палаты будет организован круглый стол «Культурный обмен и интеграция», посвященный сохранению и популяризации традиций народов, влиянию цифровых технологий на культурные процессы.

В преддверии Дня Победы для горожан, как и в 2025 году, будут организованы благотворительные спектакли, а сами общественники примут участие в Международных акциях «Георгиевская лента» и «Огненные картины войны», во Всероссийском проекте «Связь поколений» и в акции «Сад памяти». Осенью при поддержке Общественной палаты во второй раз будет организован конкурс сочинений и эссе «Сила России в единстве народов» среди школьников и студентов.

В 2026 году члены Общественной палаты по рекомендации главы города продолжат контроль доступности транспортных услуг, контроль за надлежащим содержанием воинских захоронений, а также мониторинг объектов инфраструктуры в рамках программы «Народный бюджет Самарской области».

Фото: пресс-служба администрации Самары