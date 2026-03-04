Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможностях прохождения пробного ЕГЭ

На портале «Госуслуги» будут запущены новые сервисы, которые позволят выпускникам проходить пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а также отслеживать результаты и подавать апелляции. Об этом 4 марта сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишут "Известия".

«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на «Госуслугах». Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — сообщил он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Кравцова, досрочный этап сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, а основной период начнется с 1 июня и закончатся 7 июля. Также уже определены дополнительные дни для пересдачи одного предмета.

Поступление в 2026 году на «Госуслугах»: что изменится для выпускников

Изменения коснутся не только способов подачи документов, но и самих правил поступления

Кроме того, Кравцов сообщил, что ЕГЭ сдадут почти 750 тыс. человек. Подготовка к проведению экзаменов идет штатно, по плану, ключевыми приоритетами остаются безопасность и объективность. Кроме того, глава Минпросвещения сообщил, что выпускникам в новых и приграничных регионах России в 2026 году снова предоставят право сдавать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ.