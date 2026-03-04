Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможностях прохождения пробного ЕГЭ

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах.
Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN
В Самаре Общественная палата города традиционно отчиталась о проделанной работе за 2025 год и представила приоритетные проекты на 2026 год. 
Общественная палата Самары представила главе города приоритетные проекты на 2026 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.61
0.44
EUR 90.31
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможностях прохождения пробного ЕГЭ

160
На портале «Госуслуги» будут запущены новые сервисы, которые позволят выпускникам проходить пробный ЕГЭ, а также отслеживать результаты и подавать апелляции.

На портале «Госуслуги» будут запущены новые сервисы, которые позволят выпускникам проходить пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а также отслеживать результаты и подавать апелляции. Об этом 4 марта сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишут "Известия".

«Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на «Госуслугах». Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию», — сообщил он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Кравцова, досрочный этап сдачи пройдет с 20 марта по 20 апреля, а основной период начнется с 1 июня и закончатся 7 июля. Также уже определены дополнительные дни для пересдачи одного предмета.

Поступление в 2026 году на «Госуслугах»: что изменится для выпускников

Изменения коснутся не только способов подачи документов, но и самих правил поступления

Кроме того, Кравцов сообщил, что ЕГЭ сдадут почти 750 тыс. человек. Подготовка к проведению экзаменов идет штатно, по плану, ключевыми приоритетами остаются безопасность и объективность. Кроме того, глава Минпросвещения сообщил, что выпускникам в новых и приграничных регионах России в 2026 году снова предоставят право сдавать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1378
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
557
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
875
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
547
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
625
Весь список