Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»

В рамках мониторинга содержания городских территорий глава города Самары Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах. Первой точкой рабочего выезда стал жилой квартал в границах проспекта Карла Маркса, улиц Санфировой, Блюхера и Ивана Булкина с домами 50-60-х годов постройки. Среди основных вопросов жителей — недостаточный напор воды в квартирах, частые утечки на тепловых коммуникациях и сетях водоснабжения.



«Многоквартирные дома на данном участке проспекта Карла Маркса относятся к малоэтажной жилой застройке 1950–70‑х. В свое время территорию рассматривали для включения в программу комплексного развития территорий, и, вероятно, из-за этого текущее содержание получило меньше внимания. Это неправильно: качественное содержание городских территорий — это всегда вопрос уважения к жителям. Ситуацию будем исправлять — некоторые вопросы потребуют времени для детальной проработки, а по некоторым будем взаимодействовать с другими структурами», — сказал глава города Самары Иван Носков.



Вопросы, связанные с планами по замене устаревших коммуникаций в данном квартале, будут проработаны с инициативной группой жителей и ресурсоснабжающими компаниями «Т Плюс» и ООО «РКС-Самара». В первую очередь ресурсоснабжающие организации проведут анализ статистики аварийных ситуаций на сетях данного квартала за последние три года.



Жители дома № 195 по проспекту Карла Маркса обратились к главе Самары с жалобой на соседей, нарушающих правила парковки: автомобили размещаются на газонах, несмотря на наличие парковочных площадок. Как подчеркнул глава города, для решения проблемы жители вправе обратиться в районную администрацию либо самостоятельно зафиксировать нарушения — сфотографировать припаркованные на газоне автомобили и направить материалы в административную комиссию своего района. Администрация Октябрьского района дополнительно проконсультирует и поможет жителям оформить документы.



Также по поручению главы города Департамент городского хозяйства и экологии рассмотрит возможность переноса теплотрассы, расположенной в непосредственной близости к дошкольному отделению школы № 35 имени героя Советского Союза П.И. Коломина на ул. Авроры подземным способом. В соседнем детском саду № 303 по просьбе заведующей будет проведено обследование фундамента с учётом особенностей весеннего половодья и периодического подтопления территории.

Фото: пресс-служба администрации Самары