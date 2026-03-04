В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN

Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 4 марта текущего года в 17:05 на 27 км а/д «Борское - Таволжанка» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Niva, мужчина 2004 года рождения, не справился с рулевым управлением и допустил лобовое столкновение с большегрузом MAN в составе полуприцепа, под управлением мужчины 1981 года рождения.

С места ДТП доставлены в медицинское учреждение водитель легкового автомобиля и его пассажир – мужчина 1999 года рождения.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО