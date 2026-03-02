Четверо пострадали в ДТП в Красноярском районе

Еще одно из ДТП произошло 1 марта в 13:30 в Красноярском районе. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo, в составе с полуприцепом KRONE, двигался по автодороге «Обход с. Красный Яр». В пути следования, на 9 км указанной автодороги, совершая маневр разворота с разгонной полосы, не уступив дорогу автомобилю Skoda Octavia, под управлением 53-летнего мужчины, который двигался со стороны автодороги М5 «Урал» в сторону г. Ульяновск и допустил с ним столкновение. 18-летнего пассажира автомобиля Skoda Octavia доставили в медицинское учреждение, после чего был отпущен. 22, 38 и 48-летние пассажиры того же автомобиля госпитализированы.