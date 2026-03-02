Четверо пострадали в ДТП в Красноярском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Четверо пострадали в ДТП в Красноярском районе

229
Четверо пострадали в ДТП в Красноярском районе

Еще одно из ДТП произошло 1 марта в 13:30 в Красноярском районе. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo, в составе с полуприцепом KRONE, двигался по автодороге «Обход с. Красный  Яр». В пути следования, на 9 км указанной автодороги, совершая маневр разворота с разгонной полосы, не уступив дорогу автомобилю Skoda Octavia, под управлением 53-летнего мужчины, который двигался со стороны автодороги М5 «Урал» в сторону г. Ульяновск и допустил с ним столкновение. 18-летнего пассажира автомобиля Skoda Octavia доставили в медицинское учреждение, после чего был отпущен. 22, 38 и 48-летние пассажиры того же автомобиля госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани паровозиком столкнулись несколько машин
02 марта 2026, 12:14
В Сызрани паровозиком столкнулись несколько машин
58-летнему водителю Lada Largus и женщине-пассажиру автомобиля  Lada Granta  назначено амбулаторное лечение. Происшествия
209
КАМАЗ и «Приора» столкнулись в Безенчукском районе Самарской области
02 марта 2026, 11:55
КАМАЗ и «Приора» столкнулись в Безенчукском районе Самарской области
Машины врезались друг в друга 2 марта в поселке Безенчук на улице Советской. Происшествия
215
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
28 февраля 2026, 12:56
В Самаре после ДТП пассажир обратилась за медицинской помощью
27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Происшествия
731
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
188
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
213
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
257
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
952
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
893
Весь список