В Самарской области задержали подозреваемых в краже из пункта выдачи заказов

В полицию Тольятти с заявлением о краже имущества, стоимостью более 350 тысяч рублей обратился 38-летний владелец пункта выдачи заказов одной из онлайн-платформ.

Сотрудники отдела полиции по Центральному району городского Управления, рассмотрев заявление владельца ПВЗ о возможном хищении материальных ценностей, провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, таких как установление и опрос свидетелей, осмотр помещения ПВЗ, включая систему видеонаблюдения. Сотрудники полиции изучили документацию: отчеты о продажах и данные о поступлении и списании товаров.

Как пояснила старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ У МВД России по городу Тольятти майор юстиции Наталья Хохлова: «Вечером, перед закрытием, когда в помещении уже находилось несколько клиентов, пришли получать заказ с множеством позиций еще одна пара – мужчина и женщина. Во время примерки и осмотра товаров находящийся в помещении клиент взял у них пакет и быстро вышел на улицу. Обстановка, со слов работника ПВЗ, показалась ему подозрительной, и он начал высказывать претензии клиентам. После чего они, бросив заказы, убежали в неизвестном направлении, а он обнаружил хищение части товара – нескольких ювелирных изделий».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности, места возможного нахождения и задержали лиц, возможно причастных к хищению. Органом предварительного расследования совместно с оперативниками уставлена причастность к краже золотых изделий пятерых местных жителей. Среди них — ранее судимые: 29‑летняя женщина, мужчины 1996 и 1982 годов рождения, а также ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности 56‑летний мужчина и 30‑летняя женщина.

В ходе допроса в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», задержанные признали вину в совершении противоправного деяния, раскаялись и выразили готовность сотрудничать со следствием. Полицейские изъяли у подозреваемых бижутерию, которую они, возможно, планировали подложить взамен похищенных ювелирных изделий.

Судом мужчины 1996 и 1971 годов рождения помещены под домашний арест. Следователь избрал в отношении женщин и 43-летнего мужчины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по городу Тольятти, продолжается изучение материалов, собранных сотрудниками уголовного розыска, проводятся допросы, собираются характеризующие материалы и иные доказательства по возбужденному уголовному делу.