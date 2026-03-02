Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве

152
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».

Производитель автокомпонентов ООО «Узлы и механизмы кузова автомобиля» (ООО «УМКА») перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда», который входит в структуру национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Завершив обучение инструментам бережливого производства, предприятие совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области приступило к всесторонней диагностике эффективности своих производственных процессов.
Предприятие присоединилось к проекту в 2025 году и при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области прошло первый обязательный этап: рабочая группа компании освоила базовые методики бережливого производства.
Теперь специалисты РЦК совместно с сотрудниками предприятия приступают к детальному анализу производственных потоков. С помощью инструментов картирования и хронометража будут выявлены «узкие места», непроизводительные потери и скрытые резервы, которые сдерживают рост производительности.
«Участие в федпроекте — это возможность посмотреть на свой производственный процесс глазами сторонних экспертов. В ежедневной текучке не всегда замечаешь, где именно теряется время и ресурсы. Обучение дало нам понимание современных инструментов анализа, и теперь вместе с экспертами РЦК мы начинаем самую интересную часть — исследовать наш поток, находить потери и превращать их в точки роста. Рассчитываем, что по итогам диагностики сможем не только повысить эффективность, но и создать более комфортные условия для работы наших сотрудников», — отметил генеральный директор компании «УМКА» Евгений Самойлов.
Компания «УМКА» специализируется на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, работая в кооперации с ведущими автопроизводителями. Участие в федпроекте позволит предприятию повысить операционную эффективность и укрепить позиции на рынке автокомпонентов.
По итогам диагностики для компании будет разработана дорожная карта мероприятий по оптимизации, внедрение которых позволит достичь целевых показателей: сокращения времени протекания процессов, снижения объемов незавершенного производства и увеличения выработки.
«Работа по реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе продолжается. На сегодняшний день в нем участвуют более 200 предприятий Самарской области, 76 из них – в Тольятти. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий исчисляется миллиардами рублей», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Информацию о проекте, методологии и возможностях для предприятий можно получить на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф. 

 

Фото – РЦК Самарской области

Теги: Тольятти

