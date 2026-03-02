Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве

Производитель автокомпонентов ООО «Узлы и механизмы кузова автомобиля» (ООО «УМКА») перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда», который входит в структуру национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Завершив обучение инструментам бережливого производства, предприятие совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области приступило к всесторонней диагностике эффективности своих производственных процессов.

Предприятие присоединилось к проекту в 2025 году и при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области прошло первый обязательный этап: рабочая группа компании освоила базовые методики бережливого производства.

Теперь специалисты РЦК совместно с сотрудниками предприятия приступают к детальному анализу производственных потоков. С помощью инструментов картирования и хронометража будут выявлены «узкие места», непроизводительные потери и скрытые резервы, которые сдерживают рост производительности.

«Участие в федпроекте — это возможность посмотреть на свой производственный процесс глазами сторонних экспертов. В ежедневной текучке не всегда замечаешь, где именно теряется время и ресурсы. Обучение дало нам понимание современных инструментов анализа, и теперь вместе с экспертами РЦК мы начинаем самую интересную часть — исследовать наш поток, находить потери и превращать их в точки роста. Рассчитываем, что по итогам диагностики сможем не только повысить эффективность, но и создать более комфортные условия для работы наших сотрудников», — отметил генеральный директор компании «УМКА» Евгений Самойлов.

Компания «УМКА» специализируется на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, работая в кооперации с ведущими автопроизводителями. Участие в федпроекте позволит предприятию повысить операционную эффективность и укрепить позиции на рынке автокомпонентов.

По итогам диагностики для компании будет разработана дорожная карта мероприятий по оптимизации, внедрение которых позволит достичь целевых показателей: сокращения времени протекания процессов, снижения объемов незавершенного производства и увеличения выработки.

«Работа по реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе продолжается. На сегодняшний день в нем участвуют более 200 предприятий Самарской области, 76 из них – в Тольятти. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий исчисляется миллиардами рублей», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Информацию о проекте, методологии и возможностях для предприятий можно получить на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

Фото – РЦК Самарской области