В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».

В Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…». (0+)



Рамодин Олег Михайлович работает в области станковой графики, книжной иллюстрации, плаката, графического дизайна.



Член Союза художников с 1982 г. Участник Всесоюзных, российских, зональных, зарубежных выставок. Лауреат Всероссийских конкурсов плаката и книжной иллюстрации, премии Министерства культуры РФ.



На юбилейной выставке «А дни летят…» будут представлены работы как прошлых лет, так и недавнего времени. Акварельные сюжетные работы, пейзажи, иллюстрации к классическим литературным произведениям.

Фото: минкульт СО