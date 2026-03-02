В Сызрани во время пожара погибла 72-летняя женщина

В воскресенье, 1 марта, в 15:36 в квартире жилого дома в Сызрани начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели прибыли на место ЧП оперативно. Им удалось спасти двоих человек. Еще 23 жителя смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

В 16:31 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров 28 специалистами и 8 единицами техники.

В результате пожара погибла 72-летняя женщина. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России, пишет Волга-Ньюс.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области