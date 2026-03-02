Минфин предложил временно освободить от НДС общепит на упрощенной системе

Минфин РФ предлагает с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от налога на добавленную стоимость организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, находящихся на упрощенном и патентном режимах налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», — говорится в сообщении.

В Минфине пояснили, что такая мера предоставит предпринимателям дополнительное время для выбора оптимальной системы налогообложения и обеспечит максимально плавный переход к новым законодательным нормам, пишут "Известия".