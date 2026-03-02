Военнослужащий Иван Калистратов из Самары посмертно награжден Орденом Мужества

Глава города Самары Иван Носков вручил Орден Мужества семье рядового Ивана Калистратова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Государственная награда присвоена военнослужащему Указом Президента Российской Федерации.

Иван Калистратов погиб в мае 2025 года в возрасте 39 лет. Спасая жизни своих боевых товарищей, он сбил три FPV-дрона и получил ранения, несовместимые с жизнью. До службы Иван работал менеджером, оператором конвейерной линии и упаковщиком в производственном цехе.

Отметим, что семья Ивана Калистратова уже наладила взаимодействие с администрацией Советского района. Также будет оказана необходимая поддержка в части социальных выплат и в вопросах трудоустройства.