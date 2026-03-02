В Сызрани паровозиком столкнулись несколько машин

1 марта на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:00 в городе Сызрань. 60-летний мужчина, управляя транспортным средством Volvo, в составе с полуприцепом Schmitz, двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Самара. В пути следования, на 879 км, указанной автодороги, не выбрал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящее транспортное средство Lada Largus, под управлением 58-летнего водителя. От удара в заднюю часть автомобиль Lada Largus, по инерции допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Infiniti, в составе с прицепом Атлетик, под управлением 38-летнего водителя. После этого автомобиль Infiniti продолжил движение вперед и допустил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta, под управлением 44-летнего мужчины, который от удара также продолжил движение вперед и допустил наезд на стоящее впереди транспортное средство Scania, в составе с полуприцепом Schmitz, под управлением 53-летнего водителя. 58-летнему водителю Lada Largus и женщине-пассажиру автомобиля Lada Granta назначено амбулаторное лечение.