В Тольятти водитель сбил 77-летнего мужчину

2 марта на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека, один из которых несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Центральном районе Тольятти. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 06:20 час. 47-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗель, двигался по 9 км Обводного шоссе со стороны улицы Новозаводской в направлении улицы Васильевской. В пути следования допустил наезд на 77-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по краю проезжей части без световозвращающих элементов. Пешеходу назначено стационарное лечение.