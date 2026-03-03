ГЖИ региона поддержала инициативу создания Самарской областной Ассоциации советов многоквартирных домов

В соответствии с поручением Председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова Государственная жилищная инспекция региона поддержала инициативу создания Самарской областной Ассоциации советов многоквартирных домов.



Целью создания этой Ассоциации является усиление роли советов многоквартирных домов, повышение их значимости и авторитета в сфере управления жилым фондом. Она призвана стать платформой для обмена успешным опытом среди председателей советов и выработки общих стратегий для решения типичных задач.



Членство в Ассоциации предоставит председателям советов доступ к методической помощи, образовательным программам и консультациям по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Кроме того, Ассоциация будет отстаивать интересы советов МКД в диалоге с государственными органами, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных услуг.



Учредительный съезд Ассоциации с участием активных председателей советов из всех муниципальных образований области планируется провести 13 марта 2026г.



"Формирование данного объединения рассматривается как значительный шаг к повышению гражданской вовлеченности в поддержание жилищного фонда и улучшению качества жилищно-коммунальных услуг", - прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

Фото: ГЖИ Самарской области