ГЖИ региона поддержала инициативу создания Самарской областной Ассоциации советов многоквартирных домов

В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
ГЖИ региона поддержала инициативу создания Самарской областной Ассоциации советов многоквартирных домов

217
Учредительный съезд Ассоциации с участием активных председателей советов из всех муниципальных образований области планируется провести 13 марта 2026г.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова Государственная жилищная инспекция региона поддержала инициативу создания Самарской областной Ассоциации советов многоквартирных домов.

Целью создания этой Ассоциации является усиление роли советов многоквартирных домов, повышение их значимости и авторитета в сфере управления жилым фондом. Она призвана стать платформой для обмена успешным опытом среди председателей советов и выработки общих стратегий для решения типичных задач.

Членство в Ассоциации предоставит председателям советов доступ к методической помощи, образовательным программам и консультациям по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Кроме того, Ассоциация будет отстаивать интересы советов МКД в диалоге с государственными органами, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных услуг.

Учредительный съезд Ассоциации с участием активных председателей советов из всех муниципальных образований области планируется провести 13 марта 2026г.

"Формирование данного объединения рассматривается как значительный шаг к повышению гражданской вовлеченности в поддержание жилищного фонда и улучшению качества жилищно-коммунальных услуг", - прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

 

Фото:  ГЖИ Самарской области

