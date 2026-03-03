В праздничные дни марта пригородные поезда КбшЖД будут курсировать по измененному расписанию

Праздничное расписание. В предпраздничные и праздничные дни марта для удобства пассажиров пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию.

Так, установлен следующий порядок движения пригородных поездов:

6 марта 2026 года – по рабочему дню пятница

7, 8 марта 2026 года – по выходному дню суббота

9 марта 2026 года – по выходному дню воскресенье

10 марта 2026 г – по рабочему дню понедельник

Кроме того, 7, 8, 9 марта 2026 года назначаются поезда:

№7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань-1 (приб.09.11)

№7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) – Самара (приб.11.07)

№7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань-1 (приб.17.07)

№7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) – Самара (приб.19.17)

6, 9 марта 2026 года назначается поезд:

№7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.21.57)

10 марта 2026 года назначается поезд:

№ 7595 Абдулино (отпр.05.16) – Похвистнево (приб.05.45)

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров, планирующих совершать поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Самарская ППК».