Одна группа крови: самарский донор спас пациента с лейкозом из Мурманской области

Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Одна группа крови: самарский донор спас пациента с лейкозом из Мурманской области

191
На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел лейкозом. 

На Самарской станции переливания крови прошла встреча донора костного мозга Рамиля Сафурова с жителем Мурманской области Павлом Волковым, который переболел лейкозом. 
Почти 10 лет назад Рамиль при очередной кроводаче вступил в регистр потенциальных доноров костного мозга. 
 «На протяжении двух лет я сдавал кровь, а потом вступил в регистр, — рассказал Рамиль. – Спустя пять лет мне позвонили специалисты службы крови и сообщили, что мой генотип совпал с пациентом, который болен лейкозом. У меня не было никаких сомнений — я согласился стать донором.  Супруга меня поддержала в моем решении. И события начали стремительно развиваться. Осенью накануне своего дня рождения я прилетел в Петербург и прошел процедуру сдачи клеток». 
Про пациента Рамиль знал только одно – это не ребенок.
Павел Волков живет в Ковдоре — небольшом городе в Мурманской области. В 2021 году ему поставили диагноз лейкоз. 
 «У меня появилась сильная усталость, отдышка и физическая слабость. Я с трудом мог подняться на второй этаж. Обратился к врачу – заподозрили миелодиспластический синдром. Гемоглобин не поднимался выше 90, и я практически целый год жил только благодаря переливанию донорской крови. Уже позже мне был поставлен окончательный диагноз -  миелобластный лейкоз», – рассказал Павел.
Началось лечение – сначала в отделении гематологии Мурманской больницы, позже в Санкт-Петербурге в НИИ онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. 
«Помню, как в процедурном кабинете, после очередной медицинской манипуляции, медсестра сказала мне, что главное не опускать руки. И я, от души, поднял обе руки вверх над головой. Даже не понял сразу, что это были слова поддержки, а не указания к действию», — отметил Павел. 
В Федеральном регистре доноров костного мозга для него нашли сразу 3 донора – это большая удача, так как по статистике совпадение генотипа пациента с генотипом донора происходит 1 к 10000 человек. Но один из доноров подошел больше остальных, по 9 из 10 антигенов, практически 100% совместимость. Это значит, что шанс на приживаемость костного мозга велик.
«Про своего донора я знал только пол, возраст, рост и вес. Больше врачи ничего не говорили. Так положено. Я только помню, как несколько раз врач сказал, не переживайте, здоровый, молодой, полный сил донор! Всё будет отлично. Поборемся»,- рассказал Павел.
После процедуры трансплантации Рамиль попросил координатора, который вел его все это время, сообщить о том, как прошла пересадка пациенту. Получив ответ, что всё прошло хорошо, Рамиль улетел домой. После операции по пересадке костного мозга Павел и Рамиль должны были подождать два года, прежде чем смогут познакомиться.
«Уж спустя два года, или даже чуть больше, я попросил у лечащего врача дать мне хоть какие-то данные о моем доноре, чтобы я смог с ним связаться. Так благодаря соцсетям произошел наш первый контакт. Мы начали переписываться. И в мой 60-ый день рождения Рамиль позвонил мне по видеосвязи. Этот звонок – лучший подарок. Я услышал голос человека, подарившего мне второй день рождения»,- рассказал Павел.
Очно они познакомились немного позже – 17 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге в Международный день донора костного мозга. Уже восьмой год благотворительный фонд «Адвита» традиционно устраивает встречи пар донор-реципиент. В прошлом году в числе приглашенных были и Рамиль с Павлом.
«При встрече было много слез, что уж скрывать. Плакали мы, плакали наши жёны. Но сам момент встречи – незабываем. Я наконец-то смог его обнять и лично сказать «Спасибо!». Мы очень быстро нашли общий язык. Казалось, будто мы знакомы всю жизнь. Пообещали приехать к друг другу в гости. Я приехал первым, теперь жду Рамиля с его семьей ко мне в гости посмотреть красоты нашего края», - поделился Павел.
Новая жизнь, подаренная Рамилем, изменила не только здоровье Павла, но и его группу крови. Из второй отрицательной группы она стала первой положительной, как у Рамиля.
Сейчас Павел восстановился и вышел на пенсию – раньше он работал на горно-обогатительном комбинате в Ковдоре. Его сын после выздоровления отца стал донором и тоже вступил в регистр потенциальных доноров костного мозга. Вновь обретенная полноценная жизнь каждый день доставляет Павлу радость, за что он не перестает благодарить врачей и своего донора.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

